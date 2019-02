Qué animal eres en el Horóscopo Chino, la fecha de nacimiento lo revela

Al contrario que los signos del Zodiaco, el horóscopo chino está formado por animales: rata, buey, tigre, gato o conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, jabalí.

Sobre su origen circulan varias versiones: La más citada cuenta que Buda, en su lecho de muerte, llamó a todos los animales de la Tierra y que el primero en acudir a la llamada fue la rata; posteriormente, en orden, llegaron el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

En el horóscopo chino el ciclo zodiacal es de doce años y no, de doce meses, como el occidental, y está representado por doce animales diferentes, los cuáles se van sucediendo siempre en el mismo orden.

Por si no lo sabías, el horóscopo chino no se guía por el mes, sino por el año de tu nacimiento, no tiene un calendario lunar mensual sino anual. Cada signo es designado por un animal, este a diferencia del occidental, se basa en la rotación de la luna.

Los animales del horóscopo chino tienen características que le son propias al igual que ocurre en el horóscopo occidental.

Además de asignar un animal el horóscopo chicho te asigna un elemento según la época del año en la que naciste, estos son Tierra, metal, madera, agua, fuego y esto determinará de manera más precisa las características de cada persona.

Pero, ¿cómo averiguo qué animal zodiacal chino soy? Dependerá de tu año de nacimiento:

Cerdo

Años de este signo: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043

Buey

Años de este signo: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Caballo

Años de este signo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038

Cabra

Años de este signo: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039

Conejo

Años de este signo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035

Dragón

Años de este signo: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036

Gallo

Años de este signo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 ,2005, 2017, 2029, 2041

Mono

Años de este signo: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040

Perro

Años de este signo: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042

Rata

Años de este signo: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Serpiente

Años de este signo: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037

Tigre

Años de este signo: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

