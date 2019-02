Así es como puedes encontrar la felicidad y tu paz interior, según tu signo del zodiaco

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

Has pasado demasiado tiempo enjaulada en tu zona de confort. Tienes que romper los barrotes. Di sí a la espontaneidad. Toma un riesgo. Embárcate en una aventura. No puedes seguir desperdiciando tus días dentro de las mismas paredes de cuatro habitaciones o nunca sacudirás este sentimiento de inquietud.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Has estado corriendo hacia el destino equivocado. Has estado siguiendo ciegamente un camino que estableciste para ti mismo hace mucho tiempo, pero la gente cambia, los caminos cambian, las aspiraciones cambian. Necesitas re evaluar lo que te trae felicidad y paz interior. Es momento de un cambio.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Usted ha estado tragando su descontento por una cantidad de tiempo insalubre. Has estado haciendo la vista gorda a la toxicidad en tu mundo para sobrevivir a tus días, pero la vida debe ser sobre la existencia, no sobre la perdición. Tienes que enfrentarte al conflicto con el tiempo. Tienes que deshacerte de las toxinas en algún momento.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

Estás dando demasiada importancia a los aspectos incorrectos de tu universo. Tal vez estás colocando el amor romántico en un pedestal que no va. Te consumen los artículos materiales. De cualquier manera, estás buscando en las esquinas equivocadas el cumplimiento. Lo que realmente estás buscando son conexiones significativas, un propósito, una razón para despertar con entusiasmo nuevamente.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Has perdido tu conexión con el mundo natural. Te has vuelto excesivamente dependiente de la tecnología. No puedes recordar la última vez que leíste un libro bajo la luz solar natural o caminaste por el vecindario sin tener un destino en mente. Tu inquietud te ruega que bajes el teléfono, que te tomes unas vacaciones o que salgas de tu capullo de las redes sociales.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Has caído en una rutina, un patrón predecible. Te estás asfixiando por el aburrimiento porque todos los días tienen las mismas experiencias que la anterior y la que está por venir. Te has enganchado en un ciclo, un bucle, un registro de salto. Tienes que cambiar tu rutina para cambiar tu vida.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Confías en otros para que te den paz y realización espiritual. Cuando están ocupados con sus propias vidas y no pueden prestarte la atención que deseas, te marchitas. Para dejar de sentirte tan inquieta, debes depender más de ti misma que de los demás. Tienes que formular tu propia felicidad, no esperes que los otros te la den.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Estás en un apuro eterno. Rara vez admiras la vista. Saltas de un evento a otro, de un trabajo a otro. Nunca te das tiempo para recuperarte. Nunca te das la libertad de existir en el momento. Necesitas bombear los descansos. Necesitas enfocarte hoy en lugar de mañana.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

Te has puesto cómoda en una situación y estás confundiendo ese consuelo con la felicidad. Tu malestar es un recordatorio que mereces algo mejor. Las mejores cosas no van a ser entregadas a ti. Tienes que luchar por ellas. Tienes que ponerte en una situación un poco incómoda para alcanzarlas.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero.

Has llegado a una encrucijada. Eres una persona con un fuerte sentido de propósito, razón por la cual la repentina confusión sobre a dónde debes dirigirte es alarmante. Nunca has estado tan perdida antes. A pesar de que la impotencia es aterradora, tienes que abrazar lo desconocido. Debes sentirte cómoda con la idea de seguir adelante, aunque no estés segura de dónde aterrizarás.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Estás sufriendo la ilusión del éxito de las redes sociales. Te engañan pensando que todo el mundo lo hace mejor que tú, que todo el mundo hace más que tú. El internet amplifica lo bueno y lo malo sin pensar. Deja de mirar lo que hacen o tienen los demás y enfócate en lo que tienes.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Te has estado asfixiando. Te has estado encadenando a una existencia promedio y modesta porque tienes miedo de ceder a tu codicia. Estás nadando en un estanque pequeño, petrificado de dar el salto a uno más grande porque podrías ahogarte. Has dejado de esforzarte para mejorarte. Has atrofiado tu propio crecimiento. Tu inquietud le está pidiendo que arregle eso, para comenzar a tomar más riesgos.

