Los signos que están perdiendo tiempo con personas inservibles y buscarán liberarse de chantajes sentimentales

#Tauro de Sol o ascendente ¿Cuánta energía gastas acumulando, aguantando? ¿Cuánta energía has invertido en “métodos” para manejar una situación que sabes que tienes que soltar? ¿Puedes manifestar por otro? ¿Puedes hacer su trabajo de encarnación? Exacto. Tú sabes muy bien lo que necesitas escuchar. Cuando estamos gastando energía sosteniendo, en vez de invertirla aceptando y soltando, algo estalla. Ese tipo de situaciones no puede durar para siempre. Desde noviembre hay una situación con relación a otro, pero en verdad es contigo y requiere que sueltes la energía de ira/molestia, estallar para que -sin querer queriendo- te liberes. ¿Tiene que ser esta semana? R: esto está pasando. Tiene tiempo pasando y es la lección más importante de estos seis meses. Regencia: cuadratura Marte/Plutón que se perfecciona el viernes. Más información en el #horóscopo extendido de la semana y mañana [email protected] que sale el #horóscopo de febrero 👉🏻Miastral.com #Repost @theclass ・・・ Feel what you are doing while you are doing it. – @LaurCamilleri #thinkAboutIt #awareness #practice #physical #strenth #mental #health #TheClassbyTT