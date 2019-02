Consejo infalible para sobrevivir a San Valentín si estás soltera, según tu signo del zodiaco

El Día de San Valentín puede ser el día más romántico del año, pero ¿qué sucede con las personas que no están en relaciones románticas o que ni siquiera tienen candidatos potenciales a su alrededor? Ni te preocupes porque tu signo del zodiaco será la guía perfecta para que sobrevivas a este día.

ARIES

Con la luna viajando a través de tu tercera casa de comunicaciones y detalles, es probable que tengas mucho en mente, Aries. Este día tendrás una gran energía para cumplir con tu lista de tareas pendientes y trazar nuevas metas en las que deberás concentrarte.

TAURO

Con la luna viajando a través de tu segunda casa de comodidad, finanzas y autoestima, probablemente tendrás ganas de derrochar. No te preocupes, date el gusto y consiéntete pero no gastes todo. Al final, tendrás más dinero que todos los que invirtieron en sus parejas por San Valentín.

GÉMINIS

La luna se sentará justo sobre su signo, por lo que podrías sentirte más triste de lo normal. Sin embargo, deberías tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos. Tu mente nunca se detiene, así que no tengas miedo de decir lo que piensas. Es el mejor momento para expresarte.

CÁNCER

Con la luna viajando a través de tu carta del trabajo, te llegarán grandes oportunidades.Sentirás la necesidad de cambiar la rutina diaria. Este es un buen momento para aprovechar tu intuición y espiritualidad. Así que dedica unos minutos a la meditación y relajación. Será la mejor manera de recuperar energías y sanar heridas.

LEO

Te encanta sentirte adorada y admirada pero si no tienes pareja, lo ideal será que busques a tu grupo de amigos para hacer tu propia celebración. Además, la luna iluminará el área de tu carta que rige los grupos de amistad y las reuniones sociales, lo que te convertirá en el centro de atención y alguien muy deseada.

VIRGO

Todo el mundo sabe que eres un perfeccionista, Virgo. Además, con la luna viajando a través de tu décima casa de carrera y destino en el mundo, tus proyectos actuales te consumirán totalmente lo que hará que no tengas tiempo de pensar en tu soltería. Mantén tus ambiciones altas.

LIBRA

A pesar de que no odias San Valentín, sientes que te hace falta algo extra. ¿Qué tal planear unas vacaciones? Como un verdadero signo de aire, te encanta la sensación de aire fresco. Además, con la luna iluminando tu novena casa de viajes, filosofía y aventura, estarás de humor para alejarte de la rutina. Comienza a armar tu plan y ¡huye!

ESCORPIO

Eres el signo más sexy y atrevido del zodiaco por lo que pensar en San Valentín soltera, te frustra un poco. Aunque, con la luna deslizándose a través de tu octava casa de intimidad y transformación, nada te impedirá que disfrutes de tu sensualidad. Camina con la seguridad que te caracteriza y verás cómo todos voltean a verte. Los volverás locos al demostrar lo poderosa que eres.

SAGITARIO

No hay nada que ames más que la aventura. La soltería no significa nada deprimente para ti pero a veces te gustaría tener a alguien con quien compartir. Quizá podrías deslizarte por alguna aplicación de citas solo por diversión. No necesitas concretar nada ahora. Si no es lo tuyo, arma un plan con un amigo para cenar, te reconfortará.

CAPRICORNIO

Con la luna iluminando tu casa de rutina y responsabilidad, sentirás la necesidad de organizarte, así que, ¿por qué no deshacerte de las cosas inútiles que solo te quitan espacio? Pon en orden con Marie Kondo en Netflix, será una gran distracción para sobrevivir al día de San Valentín (o cualquier otro día que sientas tu soltería como una tortura)

ACUARIO

Con la luna deslizándose a través de tu quinta casa expresiva de romance, juego y creatividad, estarás tan entretenida como siempre. Además, no tienes ningún problema emocionalmente hablando. Estás consciente de que la soltería no es igual a estar sola. Necesitas relajar tu mente y una tarde de películas o series te dará un respiro.

PISCIS

Eres una romántica total y una verdadera artista, Piscis. Puede que te sientas un poco decaída al sentirte sola pero tampoco tienes ganas de tener un compromiso con alguien. Aprovecha los momentos a solas para explotar tu arte y decirle al mundo cómo te sientes. Será la mejor terapia.

