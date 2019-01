El mayor error que cometiste en enero que debes evitar en febrero, según tu signo del zodiaco

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

Te mordiste la lengua en lugar de decirle a alguien lo que sentías por ellos. Sigues repitiendo ese momento específico una y otra vez en tu mente, deseando haber hablado cuando tuviste la oportunidad.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Has estado perdiendo el contacto lentamente con un amigo cercano. Aparte de desearse feliz año nuevo, apenas hablaste todo el mes. Tenías otras cosas en mente y pusiste tu amistad en un segundo plano.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Te negaste a ponerte ahí fuera. Evitaste salir de tu zona de confort. Ahora estás en el mismo lugar exacto que al comienzo del mes porque no te has dado espacio para crecer. No has avanzado.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

Ya has perdido el rastro de los objetivos que te propusiste al comenzar el nuevo año. Te permitiste aflojarte porque dejaste de creer en ti mismo. Pensaste que ibas a fallar, que es lo que te preparó para el fracaso.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

No te has dado la oportunidad de descansar. Pasaste todo el mes corriendo, logrando un millón de tareas diferentes. Apenas tuviste tiempo para ti. Pones demasiado en tu plato de una vez y pagaste el precio por el agotamiento.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Sufriste porque quisiste. Podrías haber hablado con alguien que se preocupa por ti. Podrías haber visto a un terapeuta. Podría haber tomado medidas para no tener que pasar por sus problemas solo, pero fue obstinado. No querías molestar a nadie con tus problemas.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Le ofreciste a alguien una segunda oportunidad que no merecían. Bajaste tus estándares para hacerles espacio en tu mundo. Pusiste su comodidad sobre la tuya. Pones primero a quien no lo vale.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Dejas que tus inseguridades saquen lo mejor de ti. Tu falta de confianza se interpuso en el camino de una oportunidad emocionante y todavía te estás pateando por ello. Desearías haber reunido el coraje para tomar una decisión diferente.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

Dejas que tu estrés gane. Pasó la mayor parte del mes segundo adivinando sus acciones, preocupándose de si estaba haciendo el movimiento incorrecto. Estuviste en tu cabeza todo el tiempo. Le preocupaba que algo saliera mal en el futuro o que volviera para perseguirlo en el pasado. Nunca te detuviste a tomar en el presente.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero.

Pusiste el trabajo por encima de tus otras prioridades. Pasaste mucho menos tiempo con amigos y familiares de lo que te hubiera gustado porque estabas ocupado buscando llenar tu cuenta de banco. Necesita el dinero, pero desearía poder crear un mejor equilibrio entre su vida laboral y familiar.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Te mantuviste perezosa todo el mes. Tuviste más y más excusas para evitar el gimnasio y postergar los proyectos paralelos. No lograste la mitad de lo que te prometiste al comienzo del mes. Basta de siestas y de excusas.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Te volviste demasiado introvertido y ermitaño. Pasaste todo tu tiempo dentro de la casa. Cancelaste muchos eventos y encuentros con amigos. Estuviste encerrado en tu burbuja y pasaste el mes existiendo en lugar de vivir.

