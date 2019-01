Deja de excusar a tu pareja tóxica

Te mereces amor. Te lo mereces alguien que te hable con respeto y cariño, aún cuando están enojados y han tenido un mal día. No hay excusa para recibir lo contrario. Sé que es fácil culparte y pensar que mereces lo que has o estás pasando, especialmente cuando todo lo que has conocido son relaciones abusivas; pero no debería ser así.

Sé que es fácil acostumbrarse a ser tratada mal. El amor te ciega y hace que pierdas de vista que el amor no es hacer menos al otro sino engrandecerlo. Porque el amor está en quien no espera que seas perfecta y te ama a pesar de todas tus imperfecciones.

Así que deja de disculparte como si fueras tú la que está mal. No dejes que te trate como la mala del cuento cuando fue él quien se equivocó. No le permitas voltear la situación a su favor. No permitas que se enoje contigo cuando eres tú la que deberías estar enojada con él.

Decir que te hace algo hiriente por tu bien, es una forma de excusar su comportamiento, para hacerle sentir como una tonta o una débil. Sus errores no son tu culpa. Sus acciones son sus acciones. No eres responsable de las decisiones que toma. Deja de justificarlo con que "está solo" o "necesitado de amor".

No justifiques más sus desplantes. No tiene porque gritar o alterarse contigo si ha tenido un mal día, o una mala vida. Es su problema, no tuyo. Si él no puede controlar su temperamento, no es tu culpa. No debes hacer nada para complacerlo.

En una relación sana, las parejas hablan de sus problemas de una manera madura y respetuosa. Se comunican, se comprometen y expresan sus sentimientos sin levantar la mano, gritar y golpear puertas.

Deja de pedir perdón pero sobretodo, deja de justificar a los novios tóxicos. Deja de conformarte. Mereces mas. Sabes que necesitas irte, así que deja de dudar. Él podría hacerte creer que realmente importas y pudo haber sido el único que estaba ahí para ti cuando pasaste por el momento más difícil de tu vida. Pero es una ilusión.

Porque mereces alguien quien realmente quiera construir una vida contigo, basado en tus valores y prioridades, no en las suyas. Así que deja de justificar los "sacrificios" que hace por ti.

