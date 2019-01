5 cosas que debes saber si vas adoptar un gato

View this post on Instagram

3 for 1! You get the tongue and the selfie and whiskers! 🤳👅 #whiskerwednesday #wednesday #selfie #catselfie #cat #cats #grumpycat #grump #instacat #instapet #dailycute #dailycuteness #orangecatsofinstagram #petinfluencer #orangecat #cat #cats #catstagram #kitty #cute #love #catlover #adorable #tabby #citrusnation #cats_of_instagram #catsoflosangeles #gingercat