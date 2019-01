Así puedes activar la opción No Molestar en tu iPhone y Android

Si tu familia es del tipo que no para de escribir mensajes en el chat grupal o tu jefe te molesta contantemente en tus horas fuera de trabajo, entonces debes conocer cómo activar las opciones de No Molestar en tu teléfono Android y iPhone para que ninguna llamada o texto entre en tus horas de descanso o cuando estés durmiendo

En el iPhone

La pantalla de configuración No molestar en el iPhone de Apple le permite establecer horas de silencio automáticas y permitir llamadas de contactos específicos.

Los usuarios de iPhone tienen una gran cantidad de opciones para el modo No molestar, asegurándose de que solo se logren las cosas importantes. Dirígete a Configuración> No molestar para personalizarlo. En particular, es probable que desees ajustar las siguientes opciones:

• Programado: enciéndelo y configúralo cuando vayas a la cama y te levantes. Las notificaciones seguirán apareciendo en la pantalla de bloqueo; simplemente no hacen ruido. Si prefieres ocultarlos también de la pantalla de bloqueo, activa el cambio de hora de acostarse

• Permitir llamadas desde: de forma predeterminada, tu iPhone silenciará todas las llamadas cuando esté activada la función No molestar. Sin embargo, con esta configuración, puedes permitir llamadas de tus contactos favoritos, como tu cónyuge o tus padres. iOS te permite permitir mensajes de texto e iMessages de ciertos contactos, aunque en la mayoría de los casos las personas te llamarán si es urgente.

En los teléfonos Android

La configuración de No molestar en el sistema operativo móvil de Google te permite personalizar las vibraciones de sus contactos y permitir que se realicen llamadas repetidas incluso cuando tu teléfono está configurado en modo silencioso.

Primero, abre la aplicación Configuración y diríjase a Sonido> No molestar. Desde aquí, puede personalizar algunos aspectos de la característica, incluyendo:

• Sonido, vibración y efectos visuales: es probable que desees que se desactiven las notificaciones audibles cuando está activada la función No molestar, pero puedes permitir que tu teléfono continúe encendiéndose cuando reciban las notificaciones, aunque creo que la mayoría de las personas preferiría que se apagara.

• Excepciones: Esta es la parte realmente útil. Aquí, puedes elegir permitir llamadas o mensajes (o ambos) de sus contactos "destacados", incluso cuando No molestar está activado. Esto te permite bloquear la mayoría de las notificaciones, pero permitir las de tu cónyuge, madre u otras personas importantes. También puede permitir que se repitan las llamadas, de modo que si alguien te llama dos veces en 15 minutos, como sería habitual en situaciones de emergencia, no pasa por alto.

• Programa: Finalmente, aquí es donde puedes programar No molestar para que se encienda y apague automáticamente en momentos específicos, como cuando te acuestas. Absolutamente querrás habilitar esto.

