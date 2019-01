El baile de este niño y su papá vestidos como Elsa de 'Frozen' te alegrará el fin de semana

Ørjan Burøe, un comediante en Noruega, convirtió el día a su hijo en un momento memorable que encantó al Internet luego de hacer una épica interpretación de Elsa de "Frozen".

Al ritmo de "Let It Go", padre e hijo bailaron en la sala de su casa, ¡con todo y vestido de la reina de las nieves! Ahora, el video se ha vuelto viral, poniendo una sonrisa en los rostros de millones de personas alrededor del mundo.

Ørjan explicó que, como a la mayoría de los niños pequeños, a su hijo de 4 años llamado Dexter le encanta "Frozen".

"Es solo el mayor fan de Elsa en este momento", dijo Burøe a CBS News. "Pensé que tal vez debería tratar de verlo a través de sus ojos". Eso significaba meterse en el personaje. El papá compró dos trajes "Frozen" en Ebay para que él y su hijo pudieran jugar a disfrazarse.

Con esto, espera enseñar una valiosa lección, no sólo de equidad de género al mostrar a su niño, haciendo "cosas de niña" (que ha sido un mensaje difícil de transmitir) sino que la vida se trata de reírse de ella, de no avergonzarse y de "dejar ir" las cosas, como dice la canción.

El comediante dijo que le gusta publicar videos familiares en las redes sociales porque "muchas personas usan las redes sociales de manera negativa" y no hay nada como un toque irreverente para sacar sonrisas.

Burøe dijo que su hijo se siente atraído por "Frozen" porque Elsa es un personaje fuerte y los niños no juzgan por género. "Al igual que los niños no ven el color de la piel. Simplemente ve algo que es genial. Para él, Elsa es una superhéroe".

Burøe dijo que quería que Dexter se sintiera libre. "Es importante enseñar a los niños que puedes hacer lo que quieras y no ponerles prejuicios", dijo. "Poco a poco descubrirás quién serás en la vida".

Por supuesto, muchos se han dedicar a criticarlo por dejar que su hijo se vista de mujer y por "confundirlo" al vestirse él mismo de una. Un usuario cuestionó a sobre cómo podía ser mejor papá un hombre vestido de Elsa que uno que le enseña a sus hijos a jugar futbol, a lo que este respondió con un video haciendo trucos con el balón, vestido de Elsa.

"¿Qué tal un papá jugando futbol en un vestido? Aplausos.

