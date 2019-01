Horóscopo de hoy: domingo 27 de enero

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries podría revivir una situación o relación que creías muerta. Una parte de ti todavía lucha contra los temores de lo desconocido y se preocupa de que las dificultades crearán problemas nuevamente. Continúa cuidando y amando en tus relaciones. Construirás la vida que deseas con un acto de bondad a la vez.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, una relación vital o una relación laboral en tu vida te hace cuestionar si estás o no en el mismo equipo. Tienes áreas que necesitan crecer que te traerán equilibrio, pero no sin un poco de esfuerzo de tu parte. Tómate el tiempo para escuchar y realmente y sintonizarte con lo que está sucediendo a tu alrededor. Luego, descansa y relájate. Todo va a estar bien.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis, tienes un renovado sentido de propósito y las cosas comienzan a unirse a pesar de un pequeño retroceso de la semana anterior. Surgen conflictos a tu alrededor, especialmente en las interacciones en línea, pero no te alteres ni dejes que nada te distraiga y desmotive. Crea tu lista y organiza las prioridades para una máxima efectividad. Si algo puede ser delegado, entonces por todos los medios, hazlo.

CANCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, podrías quedar atrapado en los detalles o evitarlos todos juntos. ¿A quién engañamos? Cuando algo te importa, estás al tanto de todo, pero cuando no lo estás, te deja de motivar. Sin embargo, hay algo que quizás quieras investigar; Quizás podría ser una oportunidad de oro para probar algo nuevo. No permitas que tu lado de la casa te impida disfrutar de un viaje si puedes.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo, el amor que deseas será tuyo si le das tiempo y liberas las intenciones correctas. La carta de ermitaño indica que es posible que debas pensar un poco sobre lo que necesitas hacer para que las cosas sucedan para que el universo pueda encontrarse contigo a mitad de camino.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo, las cosas pueden desviarse fácilmente hoy. Estásganando energía temprano en el día, pero al mediodía puedes encontrar que necesitas repostar dejando una situación en la que no tienes ningún otro control sobre todos. Estás a punto de comenzar un nuevo período de tu vida.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, en el amor, cuando las cosas son buenas, son grandes. Luego, hay momentos en que las personas comienzan a desmoronarse un poco y, en lugar de simplemente decir lo que pasa, dejan que sus acciones hablen por sí mismas. Alguien, o tal vez tú mismo, no has sido súper confiable en el amor. Tal vez, el cambio de planes, o hacer una cosa después de prometer otra ha sucedido. Cambia tus hábitos tóxicos.

ESCORPION (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, si has estado buscando amor, hay una persona amable y sensible en tu futuro. Hay cosas que tienes que dejar ir y crecer. Encuentras la manera de ser más abierto en tus relaciones y con los demás. Este cambio en ti produce los cambios que deseas y el amor que buscas encontrar. Para las parejas, hoy liberan el estrés que no pueden controlar en la semana.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, recuerda que lo que dices superficialmente puede tener un gran impacto y hacer que tus pensamientos avancen sobre lo que quieres ahora contra lo que esperas tener más adelante en el área del romance, el amor y tal vez la intimidad. Puedes encontrar consuelo en un amigo, y por ahora, eso puede ser suficiente.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, un nuevo comienzo se abre para ti, y se sentirá un poco más como un juego que un trabajo. Sin embargo, también habrá una situación en la que tendrás que estar más preocupado y ser más compasivo con los demás. Como las cosas se sienten como una mezcla de lo bueno y lo malo que se avecina, podría crear sentimientos de confusión sobre por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, los pensamientos pueden parecer un poco nublados hoy. Sintoniza tu rutina y úsala para guiar tus elecciones hasta la tarde. Si alguna vez te has sentido como tu peor enemigo, toma valor, hoy no será ese día. Sin embargo, habrá menos de usted y sus recursos personales para dar a medida que avance el día.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, deberás ejercer más gracia y amor hacia los demás, ya que algunos pueden sentir que eres la persona perfecta para expresar sus preocupaciones, hoy. Aunque algunas veces sientes que tienes poca influencia para ayudar a otros a mejorar sus circunstancias, tu presencia es todo lo que necesitas. Tómate el tiempo de estar ahí completamente con aquellos que confían en ti, incluso si es solo por unos momentos.

