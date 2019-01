Facebook planea unificar WhatsApp, Instagram y Messenger

Facebook, a través de un comunicado, indicó que “se encuentran trabajando para que nuestros productos de mensajería estén más encriptados.

Facebook sigue dando pasos agigantados para mejorar su servicio de mensajería y hasta de acaparar el mercado de las redes sociales. En estos momentos se encuentra desarrollando una estrategia para unificar sus tres principales plataformas: WhatsApp, Instagram y el propio Messenger de la red social.

Este movimiento estratégico es considerado por muchos como un paso sin precedentes que lograría aunar bajo una plataforma común a un enorme volumen de usuarios en todo el mundo.

Recientemente, The New York Times aseguró que esta acción, impulsada de manera principal por el propio Mark Zuckerberg, no significará la fusión de las tres aplicaciones, sino que cada una seguirá operando como servicios individuales.

“En su lugar, lo que se pretende es crear una infraestructura común para que los usuarios de todas ellas puedan conectar entre sí sin necesidad de estar registrados en las tres, permitiendo enviar mensajes de un servicio a otro”, explicó el diario norteamericano.

El mismo Facebook, a través de un comunicado, indicó que “se encuentran trabajando para que nuestros productos de mensajería estén más encriptados y considerando formas de hacer que sea más fácil comunicarse con amigos y familiares a través de las redes”.

Los detalles específicos acerca de cómo se terminará por realizar esta integración, así como las posibles implicaciones que pueda tener para los millones de usuarios de los servicios es algo que todavía queda por dilucidar. Algunos proyectan que los primeros resultados podrían darse para finales de este 2019.

Nueva Mujer Las nuevas funciones de WhatsApp que te harán la vida más fácil en 2019 La autenticación con la huella digital en WhatsApp le añadirá una capa adicional de seguridad.

Te recomendamos en video