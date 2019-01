Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Tu signo es uno de los líderes del Zodíaco, por eso siempre portas colores llamativos. Este 2019 el rojo intenso y el dorado serán tus mejores aliados. Te recomiendo usar ropa ligera. Gozarás de tres días de buena suerte en cuestiones amorosas, así que debes estar abierto a las posibilidades para enamorarte. Ya no platiques tus problemas a las demás personas, recuerda que hay gente que se alegra con tu sufrimiento y eso hace que tus energías se vuelvan negativas. Haces trámites para salir pronto de viaje con tu familia. Este viernes ve de compras para estrenar guardarropa. Trata de salir el domingo a recargar energías con los primeros rayos del sol. Un amigo del signo de Acuario se está enamorando de ti, no juegues con sus sentimientos. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 13 y 21.

Tauro

En cuanto a la vestimenta, tu signo es muy formal, por eso los mejores colores para ti serán el gris y el negro. En el trabajo esta combinación de colores te ayudará a ascender rápido de puesto. Tus energías serán muy sexuales este año, así que lucirás de forma provocativa. Este viernes será una jornada positiva para ti. Trata de tomar cursos para seguir creciendo en tu vida profesional, recuerda que a tu signo lo mueve la necesidad de superarse. Ve con más cautela en tu relación amorosa si es que la acabas de iniciar, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Fin de semana para realizar arreglos en tu casa y comprar muebles nuevos para recibir visitas. Cuídate de los problemas en el sistema digestivo, recuerda que es tu punto débil. No prestes dinero. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 42 y 70.

Géminis

El naranja y el verde serán los mejores colores para tu signo este 2019. Las mujeres vestirán de forma conservadora y los hombres una moda más deportiva. Fin de semana para sacar pendientes de tu escuela o trabajo, debes aprender a administrar mejor tu tiempo. Saldrás a muchas fiestas en viernes y sábado, sólo trata de controlarte con el consumo de alcohol y evita las drogas, recuerda que son tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 18, 33 y 70, combínalos con tu día de nacimiento. Un viejo amor de Aries, Libra o Sagitario estará insistiendo para verte y tratar de regresar contigo; procura platicar bien y recuerda que todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad. Tu signo es capaz de alejar las malas energías, sólo tienes que dejar de preocuparte por lo que dicen de ti.

Cáncer

Eres uno de los signos más sentimentales del Zodíaco, tus colores serán el azul claro y el amarillo. Te recomiendo ir de compras y no tener miedo a lucir prendas atrevidas y llamativas si eres mujer. Si eres hombre vestirás más casual. Viene una sorpresa en tu vida amorosa, ya es momento de que seas feliz con alguien muy especial. Este viernes asistes a juntas de trabajo en las que se definirá el futuro de la empresa, pero no te preocupes, tú eres un elemento muy valioso. Planeas un viaje con un amigo. Por el momento es mejor que no pienses en mudarte, te encuentras en una etapa de la vida en la que debes pensar en ahorrar y formar tu propio patrimonio. Tus números de la suerte son 22, 31 y 89. Debes aprender a llevar mejor tus relaciones personales y evita controlar a tus amigos y familia.

Leo

Como rey de la selva, eres uno de los signos más vanidosos, por eso tus colores siempre son fuertes y llamativos. Este año predominantemente serán el azul fuerte y el rojo los colores con los que atraerás la fortuna. Estarás a la moda y usarás accesorios metálicos. Viernes de sacar adelante diversos pendientes del trabajo. Tu signo siempre necesita encontrarse en constante movimiento para renovar energías, así que te recomiendo salir de viaje o paseo este fin de semana. Eres muy nervioso y a veces estallas contra las personas que quieres, por eso debes tratar de controlar ese carácter para no lastimar a nadie. Será un fin de semana de muchas fiestas y de conocer a personas que te caerán muy bien. Te llega un amor del signo Géminis o Aries. Tendrás un golpe de suerte con los números 35, 67 y 80.

Virgo

Te distingues como el signo más conservador del Zodíaco y este 2019 tus colores serán el blanco y el azul fuerte. Siempre vistes muy formal y eso te abre muchas puertas en tu vida profesional. Viernes de salir adelante de algunos problemas que venías arrastrando desde hace tiempo y ponerte las pilas para activar esa buena racha. Te busca un amor del pasado que quiere regresar contigo, trata de cerrar ese círculo de una vez por todas y no volver a caer en relaciones tóxicas. Visita a tu médico para tratar tus problemas de insomnio, recuerda que estar con sueño la mayor parte del día te quita energía. El domingo te ofrecen la oportunidad de iniciar un negocio con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 27 y 31. Tendrás días de abundancia en los que el dinero te llegará por cualquier medio.

Libra

Este 2019 serás uno de los signos más cautelosos para vestir. El blanco y el negro predominarán en tu guardarropa. Fin de semana de estrés por salir adelante de todas las situaciones amorosas complicadas que tienes, recuerda que tu signo es el más romántico del Zodíaco, pero también el más dramático, así que trata de poner orden en tus sentimientos y avanzar. Ten cuidado con las pérdidas o robos en las calles estos días. Fin de semana de varias reuniones o fiestas, ya que eres de los más sociables porque estableces buena plática. Tendrás un golpe de suerte en la lotería el domingo con los números 07, 21 y 56. Compras ropa y cambias de look. Este fin de semana lo puedes aprovechar para hacer cambios y arreglos en tu casa para que fluyan las energías positivas con más facilidad.

Escorpión

Eres unos de los signos más sexuales del Zodíaco, los colores morado y rosa te ayudarán a estar mejor en tus relaciones personales. Tanto hombres como mujeres Escorpión se distinguirán por lucir a la moda este 2019, aunque no por eso debes endeudarte para comprar ropa, recuerda que gran parte del estilo está en cómo combinas y portas las prendas. Fin de semana de analizar tu vida y tomar decisiones que te ayuden a mejorar tu entorno. Recuerda elegir bien a tus amistades para que no te roben energías positivas. Sales de paseo el sábado. Te reúnes con la familia en un bautizo el domingo. Recibes dinero extra gracias a los números 18, 42 y 67. Ya no seas tan rencoroso con tus seres queridos, tus relaciones muchas veces se ven afectadas por no darte oportunidad de escuchar a la otra parte.

Sagitario

Destacas como el signo más artístico del Zodíaco, así que tus colores predilectos para este año serán el violeta y el rojo. Tendrás tres días de mucha suerte en lo económico. Trata de cerrar círculos en el amor, pues es frecuente que se te complique terminar las relaciones que no te hacen bien. Viernes de firmar un nuevo contrato para otro puesto. Analizas la posibilidad de comprar una casa o un departamento; hazlo, eso te dará estabilidad económica y personal. Los que tienen pareja estarán muy a gusto, sólo trata de no desconfiar. Sábado de salir de fiesta con tus amigos. Arreglas tu cuarto y sacas de tu clóset artículos que ya no utilizas. Te regalan un perfume. Tendrás un golpe de suerte con los números 35, 60 y 91. Trata de cuidarte del dolor de espalda y huesos, son tu punto débil en esta época.

Capricornio

El amarillo y el verde serán tus colores para este 2019. Realizarás varios viajes, así que te recomiendo comprar ropa urbana. Fin de semana de recordar a alguien que ya no está contigo o a ese amor que se fue; eres sensible ante esas situaciones, así que trata de ocupar tu mente y salir con los amigos para que esa sensación de soledad se vaya de tu vida. Viernes de suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar empleando los números 02, 31 y 99, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Te llega una invitación para realizar un viaje. Tramitas una tarjeta de crédito, sólo recuerda usarla para emergencias y no gastar de más en productos que no necesitas. Sabrás de una operación a un familiar, todo saldrá bien. Tu signo es intenso y quiere todo rápido, trata de ser paciente.

Acuario

Este año los mejores colores para tu signo serán pastel, te ayudarán a tener una mayor presencia y que te noten más tus jefes. Pronto recibirás un aumento de sueldo. Fin de semana de muchos festejos y reuniones, empiezas a recibir regalos por tu cumpleaños. Cuídate de problemas con el alcohol, recuerda que si tomas no debes manejar. El domingo será un día perfecto para estar en paz contigo mismo y meditar un poco para que las buenas energías te lleguen con más fuerza. Respecto a tu situación de pareja, evita hablar de celos, recuerda que el amor hay que disfrutarlo y vivirlo. Cuando una relación se sufre es momento de dejarla ir y seguir con tu vida. Haces trámites de pasaporte y visa para salir de viaje al extranjero. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 14 y 19.

Piscis

El turquesa, morado y rojo serán los mejores colores para tu signo. Fin de semana de estar muy pensativo en cuestiones personales, recuerda que eres agua y eso te convierte en una persona muy complicada, te recomiendo que en vez de alejarte de las personas trates de crear vínculos más fuertes. En los momentos más difíciles de la vida nuestro mayor apoyo son los familiaes y los amigos. Mandas a arreglar tu carro o le compras unas llantas. Un amor del signo de tierra te buscará para volver, trata de darte tiempo y escoger a la mejor persona. Este domingo estarás un poco enfermo o decaído, trata de no sumirte en pensamientos negativos y procura distraerte. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 18, 42 y 70. Tu familia te necesita, así que procura estar al pendiente.