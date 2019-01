“Disney déjame crecer en paz”: el regreso de Anne Hathaway y El diario de la princesa 3 causa furor en las fanáticas

Las nostálgicas que levanten la mano: todas las fanáticas enloquecieron este viernes 25 de enero de 2019 con la noticia que reveló Anne Hathaway sobre el regreso de El diario de la Princesa 3, una de las películas clásicas de la adolescencia de las mujeres de hoy.

La actriz de 36 años y ganadora de un Óscar por su papel en la película Les Misérables, anunció que ya estaba listo el guión para la tercera película.

OMG ACABO DE ENTERARME DE QUE SACARÁN DIARIO DE UNA PRINCESA 3 AAAAAAAAAAAAAA LUEGO DE 14 AÑOS LA REINA DE GENOVIA VUELVE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #AnneHathaway — S o r r o w f u l n e s s (@Sorrowfulness9) January 25, 2019

“Existe un guion para la tercera película. Hay un guion, yo quiero hacer la película. Julie (Andrews) quiere hacerla. Todos queremos que suceda (…) No queremos que nada trascienda a no ser que sea perfecto, porque amamos la película tanto como ustedes. Pero estamos trabajando en ello”, expresó durante una entrevista realizada por Andy Cohen en el programa Watch What Happens Live.

La primera película de esta saga se estrenó en 2001—dirigida por Garry Marshall—cuando Anne Hathaway tenía apenas 19 años, así que fue su gran pase de entrada a Hollywood.

Interpreta a Mia Thermopolis, una adolescente a quien le cambia la vida por completo al descubrir que es heredera al trono de Genovia, reino que gobierna su abuela, la Reina Clarisse Renaldi, papel de la actriz Julie Andrews. La película describe su transformación de una chica normal y común a una princesa.

ACABÓ DE LEER QUE VAN A FILMAR DIARIO DE UNA PRINCESA 3! Y LA PROTAGONISTA LO CONFIRMÓ, NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES — ✨TITI✨ (@valeentinaa001) January 25, 2019

En la segunda película, estrenada en 2004, Mia se tiene que enfrentar al reto de convertirse en reina… pero para eso debe conseguir a su amor verdadero y casarse, ya que las reinas deben contraer matrimonio antes de asumir el trono.

“Me muero con El diario de una princesa 3”, “Han confirmado que hay guion de Diario de una princesa 3 y ustedes ahí todo tranquilos”, “Habrá Diario de una princesa 3, Disney ya déjame crecer en paz”, fueron parte de los comentarios que generó en Twitter la noticia.

“Anne Hathaway confirmó que van a filmar Diario de una princesa 3, qué feliz estoy”, “Diario de una princesa 3. Me avisan cuando haya una mejor noticia que esta”, agregaron otros fanáticos de la saga.

Estoy llorando, van a sacar “El diario de una princesa 3” — Vale🍅 (@newfifthrules) January 25, 2019

De la historia de la tercera entrega de la saga no se conocen detalles, ni qué etapa de la vida Mia será descrita en la cinta.

Habrá diario de una princesa 3, Disney ya déjame crecer en paz. — Melannie Vélez (@melannievelezs) January 25, 2019

