Esto es lo que tienes que buscar en una pareja para ser feliz, según tu signo del zodiaco

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tu pareja ideal es alguien con quien puedas divertirte. Debe ser alguien que haga las salidas al supermercado algo especial o que puedan pasar la noche en el sofá sin hacer nada. Debe ser muy enérgico y juguetón. Tener a alguien en tu vida que sea tan aventurero como tú te mantendrá alerta y hará que la vida se sienta mucho más divertida.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Necesitas alguien que tome las cosas a la ligera y que sea inquebrantable. Alguien que pueda ir con la corriente y ser relajado a veces, pero también que pueda demostrarte que el amor hacia ti es para siempre. Tu pareja debe mostrar cuánto te quiere, ya sea de forma física o verbal. También debe ser alguien maduro, especialmente cuando tu terquedad te supera, para que puedas trabajar juntos, no uno contra el otro.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis, necesitas alguien que sea curioso por naturaleza; alguien que esté interesado en aprender cosas nuevas contigo, ya sea que aprendan unos de otros o aprendan juntos una nueva habilidad. Alguien que sea inteligente y sea capaz de mantener conversaciones profundas contigo. La persona ideal para ti puede ser adaptable a cualquier situación.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Una de las cosas principales que buscas en una pareja es alguien que es empático como tú. Quieres saber que el amor de tu vida te entiende y sabe lo que necesitas. Tener una conexión que sea profunda y emocional es un deber para ti. Necesitas a alguien que con seguridad no vaya a ninguna parte, especialmente cuando todo lo demás en la vida parece caótico y estresante. Deben ser tu protector; Alguien que te haga sentir seguro y amado.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Lo más importante que debería tener tu pareja es tu igual. No debe ser dependiente de ti pero sí tener momentos en los que diga que te necesita. Debe ser alguien que pueda ser autosuficiente; Alguien que puede ser su propia persona. Deben trabajar juntos, en lugar de opacarse mutuamente.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Estar con la persona adecuada es muy importante para ti, Virgo, por lo que debes saber que tu pareja es confiable a través de la fuerza. Nunca querrás sentir que estás dudando de la relación, por lo que saber que tu cónyuge habla en serio contigo es el número uno. Deben ser sociales y emocionantes, pero no demasiado locos; Alguien que puede compensar tu lado serio.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La persona ideal para ti, Libra, es alguien que te apoya constantemente. No importa a dónde te lleve la vida, necesitas a alguien que siempre estará a tu lado animándote. También necesitas alguien confiable, alguien con quien pueda contar, siempre que lo necesite. Tu persona ideal debería ser decisivo.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tienes suficiente intensidad para dos personas, Escorpio, por lo que necesitas una pareja que sea mayormente frío. Esto no significa que sean pasivos o que no les importe, pero sí significa que son realistas en la relación cuando no puedes serlo. Debe ser tu lugar seguro, hacerte saber que puedes contar con su honestidad y transparencia hacia ti.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesitas una pareja que vea el mundo como lo haces tú, Sagitario. Alguien entusiasta y apasionado por la vida, el aprendizaje y el amor. Deben ser tan animados y excitables como tú. Te gusta mirar el lado positivo, y no quieres pasar toda tu relación con alguien con una personalidad negativa.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitas a alguien que sea tan determinado como tú, pero también un poco creativo: podría usar a alguien que pueda ayudarlo a ver la vida desde un ángulo diferente de vez en cuando. Puedes prescindir de la espontaneidad o las sorpresas. Quieres saber que puedes contar con tu cónyuge para que te mantenga informado y persiga los mismos objetivos que tú.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Busca a alguien inteligente, igual que tú. Usted hace conexiones a través de conversaciones inteligentes y compartiendo ideas, tu pareja debe ser alguien que siempre alimente su creatividad. También debe ser abierto e idealista; alguien que está dispuesto a probar cosas nuevas y ver el mundo desde un ángulo diferente. Deben comprometerse con algo más grande que ellos mismos, ya sea por la causa por la que luchan o por la gente por la que están ayudando.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, necesitas una pareja que te mantenga en tierra firme. Eres una persona muy soñadora e idealista por naturaleza, pero tener a alguien que te ayude a poner un pie en el suelo es ideal. Esto es para que puedan inspirarte a realizar tus sueños y ayudarte a poner acción en tu vida. Tu pareja perfecta también debe ser amorosa y conmovedora.

Te recomendamos en video