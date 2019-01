VIDEO Mujer le disparó a su esposo en el rostro cuando descubrió que le era infiel

Una infidelidad no es fácil de perdonar y cada persona reacciona diferente cuando se entera que su pareja la está engañando, pero esta mujer llevó todo a otro nivel.

Y es que en un video que se ha viralizado en redes, se ve como una mujer que sospecha que su esposo la engaña, conduce a un estacionamiento de un mercado en Florida y descubre que, en efecto, su pareja está con otra en el carro.

Al verlo se bajó del auto con un arma en la mano y se dirigió al auto de su esposo donde estaba con la amante.

La mujer enloqueció al ver esa escena, pero lo que más la hizo enfurecer es que su hijo estaba también en el interior del auto, compartiendo con la otra mujer.

Damn She Shot Her Babydaddy At The Flea Market For Cheating😨😰 pic.twitter.com/FfmFlXf98r

— Came 4rm Humble Beginnings🤞🏽 (@letmepopmyshit3) October 4, 2018