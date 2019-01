Los hombres de los países nórdicos buscan pareja para tener bebés

View this post on Instagram

aonde você gostaria de estar agora? com quem você gostaria de estar? amor é o aspecto central de vários estágios da vida. nós estamos aqui para amar. amor próprio, amor aos outros. e precisamos amar e interagir com os outros até o ponto em que não temos medo de ser nós mesmos, e podermos nos abrir aos outros. 🌌 eu gostaria de estar na beira do mar no pôr do sol. eu gostaria de estar com alguém que me ame.