Novia con cáncer fue abandonada por su prometido días antes de la boda por subir de peso

Emily Nicholson, una joven de 24 años, vivió unos de los momentos más difíciles de su vida hace unos años. Y es que su novio terminó la relación justo una semana antes de la boda porque subió de peso al someterse a unos tratamientos para el cáncer.

La joven contó al Daily Mail que en el 2016 le diagnosticaron un tumor cerebral cuando estaba preparando su boda. Sin embargo, su novio se mantuvo con ella y continuaron con los planes del casamiento.

Former model claims fiancé dumped her days before wedding: Emily Nicholson 24, from York, who has a terminal brain tumour said that her fiancé Jamie Smith dumped her just days before their wedding after she went from a size 6 to a 16 during treatment. https://t.co/bXYUhoW8TV pic.twitter.com/dHhNXKu5Em

