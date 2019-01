Los intensos efectos físicos y psicológicos que sigue generando la Luna llena del eclipse en los signos

View this post on Instagram

#Moondance La #Luna sigue llena y en Leo. Seguimos con la #energía del eclipse tan fuerte que seguramente lo sienten en el cuerpo. Insomnio, ansiedad, expectativa, excitación, querer que algo se de ya, sensación de urgencia. Cuando hay eclipse algo se eclipsa. Hay algo que no estás viendo que está saliendo, así que tienes que respirar, calmarte y confiar. En una semana el polvo se asienta y “verás” mucho mejor. Paradójicamente, en una semana la Luna estará perdiendo luz, pero es en menguante cuando nos apoyamos en nuestro GPS interno. También es importante que sepas: 1️⃣Los eclipses eclipsan la razón. Esta, así como la idea de tiempo y espacio que tienes son del 1%, herramientas del mundo físico. Los eclipses hablan del 99%, te halan de donde no debes estar para que vuelvas a tu contrato de vida. No estás pensando como siempre, no claramente, tienes deseos de hacer muchos cambios y esto de la unión entre Venus y Júpiter nos pone de muchas ganas para hacer algo que nos haga sentir vivos. Divino esto, pero [email protected] que no se agota. Esta energía estará vigente más allá de esta semana y este finde, cuando #Mercurio entre en Acuario y evaluemos mejor cómo hacer ese salto. 2️⃣Lo que sí está MUY disponible ahora son respuestas que te das a través de sensaciones muy fuertes. Por eso, medita, conecta contigo y no tengas tanto miedo de escuchar lo que ya sabes. Más información en el Clima General de la semana que salió el domingo en mi página Miastral.com Foto de @yasser.hero.4 #astrologia #astrology #wellness #bienestar #cosmicweather #salud #yoga #meditacion #espiritualidad #horoscopes #horoscopo #stars #moon #astrokabbalah #kabbalah