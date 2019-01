Masajes, sexo rudo, caricias: Conoce el deseo sexual de cada signo

Una manera una manera muy particular de acercarse a la persona que amas o que te agrada es descubrir sus deseos sexuales más profundos. Al tocar esta tecla esa persona abrirá las puertas de su corazón y se entregará por completo.

Te presentamos las manifestaciones y deseos sexuales más profundos de cada signo del zodiaco:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El deseo sexual de Aries se manifiesta de forma espontánea. Es un signo que le encanta la fogosidad y la pasión desenfrenada como todos los signos de fuego.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Si a algún signo el amor le entra por la boca es a este, por lo que hay que rodearlo de manjares deliciosos, olores sublimes y de telas exquisitas y, por supuesto, de un ambiente sensual y seguro.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Su punto débil es el intelecto, el sentido del humor, que requiere inteligencia, es otra debilidad de este signo. Con él se a quien una conversación inteligente para estimular sus sentidos.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer es un signo muy emotivo y sensible, necesita sentirse querido y también estar de humor para el amor. Su mayor deseo sexual es que lo traten con caricias amorosas y besos tiernos. No le gusta el juego rudo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Le encantan las fantasías sexuales y su mayor deseo en la cama es tomar el control de la situación y someter a su pareja con sexo rudo. Nada lo seduce más que frases dramáticas y grandilocuentes, que inflen su ego.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Les encanta descubrir las delicias del placer y por eso son muy sensuales, ya que la tierra, que es el elemento que lo rige. Si eres mujer le fascina que tu tomes el control en la cama, pero con sumisión y ternura.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Le gusta la complicidad y los juegos previos. Libra puede pasar de ser un amante apasionado a ser el más frío del mundo si no se siente cómodo, para esto la belleza y la falta de conflictos, elementos básicos para la armonía deben dominar en sus relaciones.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Si deseas despertar la energía sensual y sexual de Escorpio. Si quieres seducir a un Escorpio háblale de libros, países exóticos y enséñale cosas desconocidas, si esto no te sirve, puedes probar con un masaje en las piernas y en los pies y verás cómo sacas a la bestia.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Su mayor fantasía es que lo aten de pies a cabeza, que jueguen con sus cinco sentidos. Ama los masajes, las caricias y eso activará toda la energía que existe dentro de él.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Para seducir a uno de ellos hay que ser bastante paciente y tampoco intentar cosas muy locas las primeras veces. Su deseo sexual es que lo traten como un rey en la cama, que sean detallistas y cariñosas.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Es un signo que necesita libertad y originalidad, son los elementos claves para despertar su pasión. La posesividad o los celos pueden espantarlo así como la emocionalidad cambiante y desbordada.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Requieren mucha ternura para no sentirse maltratados y mucha atención para no sentirse ignorados. Este signo es súper sensible y delicado y como amantes son fantasiosos y entregados.

Nueva Mujer Este es el tipo de ex que serás según tu signo A todos nos han roto el corazón en algún momento. Según el zodiaco así somos cuando nos toca ser el o la ex.

Te recomendamos en video: