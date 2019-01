Así aman los Acuario y estas son las 5 cosas que siempre buscan en una relación

Las personas nacidas bajo el signo de Acuario son muy creativas, las caracteriza su hambre de libertad y aunque quieras atarlos, es imposible lograrlo. Además, gozan de un buen corazón y de un alma caritativa.

También son algo impredecibles y esquivos, por lo que resulta muy complicado conquistarlos y sostener una relación amorosa con ellos. No es que no sepan amar, es que tienen su propia manera de demostrar sus sentimientos.

“Los Acuario de Sol y ascendente son personas muy especiales y particulares. Tendríamos que decirles más, cuidarlos mejor, entender cómo son y motivarlos a mostrarse más emocionales y vulnerables” expresó al respecto la astróloga Mía Pineda en su blog Miastral.

¿Qué buscan los Acuario en una relación?

Una de las cosas vitales para las personas de este signo es el sentido del humor en la pareja. No todo en la vida es seriedad y ellos necesitan a su lado a una pareja que no se tome las cosas muy a pecho. No le gustan las personas con mal genio ni enojonas.

Tampoco le gustan las personas o relaciones llenas de dramas, para los nativos de este signo lo importante es evolucionar, no estancarse en los problemas; la sinceridad también es un valor que no tiene precio para los Acuario, es lo más importante para poder confiar en su pareja.

También buscan lo siguiente en sus parejas, de acuerdo a Miastral:

Una persona determinada y ambiciosa. Este signo odia a las personas mediocres y no soportaría que su pareja fuera una de ellas. Para el Acuario siempre se puede aspirar a más, nunca se deja llevar por la mediocridad.

La traición mataría a cualquier Acuario, no soportarían ser traicionados por su pareja por lo que valoran mucho la lealtad. No perdonan una mala jugada.

Alguien creativamente valiente. Los Acuario son atrevidos e irreverente, no siguen la corriente y por lo tanto, esperan de una pareja eso mismo, una persona que no le tenga miedo a asumir retos.

Buscan una pareja generosa de buen corazón. Este signo se conmueve muy fácilmente, siempre tiene los sentimientos a flor de piel, por lo que necesitan al lado a una persona lo suficientemente sensible para comprenderlo.

Un Acuario siempre busca en una pareja que comprenda que el espacio individual es tan importante como necesario para que la relación amorosa prospere. Necesita sentirse amado, no asfixiado por su pareja.

