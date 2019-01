Los signos del zodiaco que dejarán a sus parejas porque éstas no les permiten evolucionar en la vida

View this post on Instagram

#Géminis de Sol o ascendente El mes Acuario será uno bastante espiritual para ti. Por “espiritual” me refiero a que estarás buscando conectar contigo, escucharte para tomar una decisión en cuanto a dirección profesional o del camino a seguir a nivel personal en una situación a largo plazo. Tu casa 8, que es la de trabajo psicológico -la zona Capricornio- de tu rueda zodiacal sigue a tope, pero ahora se suman muchas alineaciones que parten de Sagitario, tu zona de relaciones. La pregunta es “¿con esta persona puedo crecer?”, de nuevo, personal o profesionalmente hablando. Por eso este mes también es uno bueno para crear plan con socio o pareja para el crecimiento que quieren. Lo más importante en todo esto no es hablarlo con el otro… no en principio. Lo más importante acá es rendirte y atreverte a escuchar lo que una parte de ti está gritando. Date el chance. Eso también ayuda a que lo que sea que has aprendido o estés canalizando se asiente. Más 👉🏻 horóscopo extendido de la semana y clases+ejercicios en la semana. Miastral.com #astrologia #astrology #wellness #bienestar #cosmicweather #salud #yoga #meditacion #espiritualidad #horoscopes #horoscopo #stars #moon #astrokabbalah #kabbalah #gemini