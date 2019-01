Kika Silva: "En este momento es imposible tener tiempo para el amor"

A sus 26 años, María Francisca Silva no para. Y es que a Kika, como la conocemos, no le importan las extenuantes jornadas de trabajo, porque logró relacionar sus dos grandes aficiones: los animales y el ejercicio. “Es bonito venir al Estadio San Carlos de Apoquindo. En la enseñanza media venía todas mis tardes, porque mi colegio no tenía pista y nos traían para acá. También entrenaba por la Católica, desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche”, cuenta sobre el lugar que elegimos para esta sesión de fotos.

La modelo y destacada influencer debutó recientemente como conductora del reality Invencibles de Chilevisión. “Cuando me preguntaban cuáles eran mis sueños en televisión, yo hablaba de deporte, pero no pensé que iba a pasar tan pronto”, dice sobre este nuevo estelar que conduce en la estación del grupo Bethia, misma casa televisiva que la vio nacer cuando arribó como panelista de SQP, hace ya cuatro años.

Paralelamente, se dedica a grabar Proyecto Arca, un segmento de Sábado de Reportajes que se transmite desde marzo del año pasado por las pantallas de Canal 13. En él –y siendo la única mujer del equipo– recorre el país en búsqueda de fauna en peligro de extinción. “En terreno me siento un hombre más. Soy súper poco enrollada para mis cosas. Sí soy sensible, aunque hace tres años era más sensible aún”, revela esta fanática de los animales sobre su primer espacio propio en la TV abierta y que ya contempla una segunda temporada para los próximos meses.

Proyecto Arca te ha hecho vivir experiencias extremas. ¿Alguna anécdota que destaques?

Nos mandamos viajes de cuatro días donde estoy sin luz, sin agua, sin ducharme. No me molesta, me río de la situación. En Surire, intentando capturar flamencos, era tanto el frío que la única solución era escupirme las manos. Son cosas entretenidas de vivir y no me molestan para nada.

En la vereda de enfrente se encuentra el espacio deportivo Invencibles. ¿Sentiste que estabas lista para asumir tu primer rol en la conducción de un estelar?

Acepté de inmediato, no lo pensé dos veces. Es un programa que tiene mucho que ver conmigo, que me siento cómoda. El deporte al final es mi fuerte, es por lo cual entré a la televisión. Estoy muy agradecida porque las familias me dejaron compartir mucho con ellas, conocerlas, la verdad, es que fue muy grato. Fueron grabaciones intensas, muy largas y de mucho calor, pero se hicieron entretenidas gracias al equipo.

¿Qué ha sido lo más complejo para ti?

Grabar los dos programas a la vez. Las jornadas han sido muy duras, muy largas y muy intensas. Son dos programas muy difíciles de grabar, de muchas horas, de mucho calor. Coordinar ambos ha sido duro.

Hagamos un salto al pasado. ¿Sientes que te ha costado ganar un espacio en la televisión?

Sabes que nunca lo he pensado. Soy muy agradecida de las oportunidades que he tenido, de la gente que he conocido, de haber podido estar en programas muy diversos. Nunca había pensado si me ha costado o no, si ha sido difícil. La verdad es que miro hacia atrás y veo puras cosas buenas.

Durante 2018 destacaste en la conducción del backstage del Copihue de Oro y en la Teletón. ¿Qué significaron para tu carrera estas instancias?

Lo disfruté un montón. La televisión es un trabajo más y en todos los trabajos uno tiene que ir creciendo e ir aprendiendo y la verdad es que cada situación diferente me sirve mucho para crecer. Es lo que me gusta, lo que me apasiona. Siento que es lo que me llena en el fondo. Recuerdo cada año con mucha emoción y me pone muy contenta tener la oportunidad de trabajar en temas muy diversos. Eso es lo que más valoro.

Y si no trabajaras en televisión, ¿qué harías?

Es lo que tenía que hacer, es mi trabajo, mi vocación.

¿Cómo evalúas tu carrera en televisión?

Volvería a hacer todo lo que hecho. En cada programa donde he estado la pasé súper bien, conocí gente de la que he aprendido un montón, he trabajado con equipos detrás de cámara muy cariñosos, generosos en enseñarme, ayudarme.

¿Cómo te ves en cinco años más? ¿Tienes algún sueño o meta que quieras cumplir?

Uh, no sé. Espero que mucho más grande, con mucha más experiencia. En este minuto quiero ser una esponja que absorbe todo para en cinco años más tomar cualquier proyecto. Acabo de cumplir un sueño (un programa de deportes en TV abierta), por lo que ahora quiero seguir creciendo en televisión, avanzar para, el día de mañana, tener mi familia, mi trabajo y salud.

“SIEMPRE DICEN QUE TE OPERASTE ALGO, QUE HICISTE ALGO MAL”

“Yo creo que una tiene que creerse el cuento. Nunca dejar de aprender, siempre tener presente que hay que seguir mejorando y creciendo”, reflexiona Kika. Y es que esta ex deportista ha sabido cautivar al público no sólo son su belleza natural, sino que también por su simpatía y calidez. Su cuenta de Instagram ya alberga 875 mil fieles seguidores, y muchos de ellos que se dedican a comentar diariamente sus postales en el extranjero, en su trabajo o junto a Gin, su amado bulldog francés.

En las redes sociales te tratan bien…

Pero siempre hay alguien que no. Siempre dicen que te operaste algo, que hiciste algo mal. Me ha costado, pero de a poquito tengo que hacerme más cuero de chancho… Pero para mí no fue de un día para otro ni muy fácil. Soy una pisciana muy sensible.

¿Revisaste redes sociales para sondear la opinión de los usuarios sobre el debut del programa?

Sí, el primer capítulo lo vi con varias amigas y cada una estaba a cargo de algo: una de las redes sociales, otra del Twitter, del rating.Teníamos un equipo (ríe).

Como era de esperar, finalmente el capítulo recibió opiniones tanto negativas como positivas. ¿Cómo te las tomas?

Creo que todos opinamos distinto. Las críticas constructivas, con respeto, las valoro y siempre sirven. Las positivas también, te llenan de energía y te dan fuerza para seguir trabajando.

De todas formas, las redes sociales no son el único canal para hablar sobre ti o tu trabajo. ¿Cuál es tu posición frente a los rumores que se dan en el mundo farandulero?

La verdad es que hay que asumir que en este trabajo uno está expuesto y son las consecuencias. De repente te van a inflar por algo positivo, pero también aparecen cosas negativas. Creo que hay que tomárselo con humor y, de verdad, creo que cada situación que hablan sobre mí en este tiempo, como parejas, son experiencias que me han servido para tener más cuero de chancho y para crecer.

“NO ESTOY EN NINGUNA RELACIÓN”

La también ex panelista de Bienvenidos, de Canal 13, considera que su camino en la televisión no se ha visto mermado por el hecho de ser mujer. Todo lo contrario, la ha hecho tener más fortaleza para enfrentar los desafíos.

“Sinceramente, no me considero ni animalista ni feminista. Soy muy mujer para mis cosas, potencio todos los deberes de mujer. Me encanta lo que está sucediendo hoy. Creo que la mujer debe ser respetada y escuchada, al igual que los hombres. Estoy de acuerdo con todos nuestros derechos y deberes, pero no sé si me pueda considerar feminista como tal. Soy de esas personas que nunca ha hecho diferencia entre el hombre y la mujer. No me he sentido menos, al contrario, la mujer es muy poderosa”, asegura.

En mayo de 2017 terminaste una relación de once años con el piloto de rally Benjamín Israel. Después de ese proceso, ¿sientes que debiste reinventarte de alguna forma?

Sí, creo que han sido unos años muy lindos, porque me he concentrado solamente en mí, he estado soltera y me he enfocado en el trabajo. He disfrutado y valorado estos dos años, porque aprendí a conocerme. Estuve con la Kika y no en pareja, como lo había estado muchos años.

En estos días corren rumores de que estarías en una relación con Pangal Andrade. ¿Podrías confirmar algo o descartarlo?

No estoy en ninguna relación y, cuando he estado en una relación, no he tenido problema en decirlo. Se habla de Pangal, se habla de mi ex… La verdad es que por mis redes sociales siempre he sido lo más natural, comunico todo lo que hago en mi día a día, entonces, cuando esté en una relación, se van a enterar. Nunca he escondido eso, la verdad.

¿Crees que hoy tendrías tiempo para el amor?

En este momento es imposible.

