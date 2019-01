Horóscopo miércoles 23 de enero de 2019

Horóscopo miércoles 23 de enero para cada signo del zodiaco

Hoy un factor externo podría quitarte la tranquilidad, es momento de que te des un respiro y entiendas que si bien eres fuerte, no puedes resolver todos los problemas de las personas que amas, date tu tiempo, sólo así podrás poner en una balanza qué cosas resolver primero.

Tauro

Sin duda algunas situaciones te ponen incómoda y las has postergado, es momento de que te liberes y comiences a soltar y resolver los problemas que dejaste crecer y que a la larga se han vuelto tu piedra en el zapato.

Géminis

Eres uno de los signos que más se resiste al cambio, pero modificar tus hábitos y la manera en la que te relacionas con lo demás tendrá beneficios que no esperas, es un buen momento para obtener lo que siempre has querido.

No todas las personas tienen la misma forma de conducirse en la vida y eso no significa que tú estés cometiendo un error, es momento de aceptar que la gente quiere a su manera y que intentar cambiarlos es sólo por ti y no por ellos.

Leo

Tienes una tendencia a decir a todo que sí, te llenas de compromisos, de actividades y de situaciones que ponen en riesgo tu integridad, poner límites y saber decir que no es una de las tareas en las que deberás trabajar de manera más precisa.

Virgo

Eres uno de los signos más temperamentales del zodiaco, tienes una manera de conducirte muy recta, pero a veces haces que las personas que no tienen la culpa paguen por tus cambios de humor, aprende a tener un balance y a darle el peso justo a cada situación.

Libra

Tienes que aprender en la gente, en especial en las personas que siempre han estado para ti, de no hacerlo terminarás pensando que todo el mundo tiene algo en tu contra. Confía hay gente que apostaría todo por ti.

Escorpio

Hay batallas que se pierden y no tiene nada de malo, a veces es necesario darle más peso a tu tranquilidad, no pongas en riesgo todo lo que has construido, date la oportunidad de fallar y de levantarte.

Sagitario

En los últimos días has tenido preocupaciones relacionadas con la manera en la que convives con los demás, es un buen momento para mejorar tu comunicación y recordar que dar por hecho lo que la gente dice podría terminar perjudicándote.

Capricornio

Hay un cambio que es inevitable, tienes que hacerlo, puede ser que al principio no te sientas preparada para él, pero a la larga verás los resultados y eso te pondrá feliz, porque por fin verás que estás avanzando.

Acuario

Si tienes pareja es el momento preciso para darle rienda suelta a su imaginación, poner imaginación, intentar hacer las cosas diferentes y tomar la iniciativa podrían traerte experiencias placenteras.

Piscis

Hay cambios a nivel financiero que en un primer momento te moverán el piso, pero son para bien, luego de hacer grandes pagos o de ponerte al corriente verás cómo todo se transforma.

