Estudio revela que utilizar nombres de mascotas entre las parejas fortalecen las relaciones

"Cariño", "osita" y "bebé" son solo algunos de los cursis apodos que las parejas amadas se dan el uno al otro, y mientras que los escépticos se burlan de ellos, resulta que los novios sinceros se están riendo, porque una investigación sugiere que usar nombres de mascotas en realidad fortalece tu relación.

Según una encuesta de 1.026 adultos realizada por Superdrug Online Doctor, los nombres de mascotas aumentan la satisfacción de la relación en un 16 % en los EE. UU. Y en un 9% en los países europeos.

La encuesta reveló que el uso de nombres de mascotas puede ser beneficioso porque fomenta un sentido de intimidad entre las parejas y aumenta las conexiones emocionales.

"Bajo las circunstancias adecuadas, los nombres de las mascotas no son solo una forma linda de llamar la atención de su pareja, pueden ser una señal de que se han juntado lo suficiente como para desarrollar un lenguaje de amor", escribe el equipo de Superdrug que realizó la encuesta.

Sobrenombres más utilizado

En cuanto a qué nombres eran los más populares, "cutie", "princess" y "honey" aparecieron en la parte superior, con etiquetas menos favorables, y un poco más problemáticas, como "dulzura", "daddy" nombradas las menos comunes. .

Los participantes tenían edades entre 20 y 71 años y debían haber estado en una relación romántica durante un mes o más para participar; El 49 por ciento de los encuestados eran europeos y el 51 por ciento eran estadounidenses.

No es la primera vez que los nombres de mascotas se consideran un indicador de la satisfacción de la relación.

Son personas más felices

Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships en 1993 examinó el uso de modismos extravagantes en parejas casadas y descubrió que aquellos que usaban nombres de mascotas (cita "sweet pea" y "pussy cat" como ejemplos) eran generalmente más felices con una otro que los que no lo hicieron.

Los resultados también sugirieron que el uso de los modismos por parte de los cónyuges disminuyó en el transcurso de su relación, con parejas casadas por menos de cinco años y sin hijos que usaban la mayoría de los nombres de mascotas.

