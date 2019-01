Cuándo encontrarás al amor de tu vida, según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Deja de pensar en tus ex y lo que ya fue. Aries es comúnmente conocido por su naturaleza aventurera. Entonces, abraza este lado tuyo y ponte en movimiento. Disfruta de la vida de la forma en que solo sabes cómo, y pronto desbloquearás la mejor versión de ti. Así es como el amor te encontrará. Sé espontánea, acepta una escapada no planeada. Las mejores cosas de la vida vienen inesperadamente.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Encontrarás el amor cuando dejes de proteger tu corazón demasiado. Piensas que todos te lastimarán de la forma en que te lastimaron antes, pero para conocer a la persona que apreciará tu amor, debes dejar de dar todo por sentado y estar dispuesto a dejarlo entrar. Baja la barrera o nadie podrá entrar.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Encontrarás a tu persona eterna cuando estés segura de lo que realmente quieres. Por supuesto, eres indecisa, pero amar a alguien suele ser una opción muy clara, por lo que tendrás que decidir si lo haces o no. Puedes tener muchas dudas, pero una vez que te responda, sabrás que es la correcta.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Encontrarás a tu persona ideal cuando salgas e tus círculos sociales. Es probable que tu amor sea alguien que no conoces, y tendrás que conocerla para descubrir su potencial. Ábrete y mantente dispuesta a dejar que otros entren. Conocer gente nueva da miedo, pero cuando finalmente le das a alguien una oportunidad, puedes descubrir que vale la pena.

Le0 (23 de julio al 22 de agosto)

Encontrarás el amor cuando tu constante necesidad de ser el centro de atención disminuya. Tu persona eterna te amará y lo más probable es que te bañe de afecto, pero no van a satisfacer todos tus deseos y necesidades. Cuando te das cuenta de que una relación requiere el mismo esfuerzo de ambos socios, encontrarás a alguien que está dispuesto a poner tanto esfuerzo como tú.

Virgo (Del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El amor llegará a ti cuando finalmente comiences a creer en ti misma y en tu capacidad de ser amada y dar amor. Nadie será tan duro contigo como tú misma, así que dale a esa persona la oportunidad de amarte antes de que te consideres indigna. Eres digno de amor.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Encontrarás el amor enterno cuando te des cuenta de que la vida no siempre es justa. A veces, las rupturas duelen y la gente se va por razones que no tienen ningún sentido para ti, pero no puedes dejar de tratar de conseguir el cierre o la paz desde un lugar donde simplemente no lo obtendrás. Deja ir a las personas que han sido injustas con tu corazón y ábrete a encontrar a la persona que te trata correctamente.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

Tu persona ideal llegará cuando comiences a aceptar que no todos son tan honestos como tú, y no todos pueden manejar la verdad tan bien como tú. Algunas personas mienten para adaptarse a los sentimientos de otras personas, y si bien esto es algo en lo que no necesariamente crees, tu persona para siempre puede hacerlo. Su honestidad ayuda incluso si duele, pero no todos son tan duros como usted, tenga paciencia con las personas sensibles porque su persona para siempre podría ser una de ellas.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Encontrarás a tu persona ideal cuando dejes de hacer promesas vacías que sabes que no puedes cumplir. Es maravilloso soñar en grande y hacer que tus esperanzas sean grandes, pero cuando vuelves a la tierra es cuando encontrarás a la persona que puede mantenerte allí. Sigue aventurándote, continúa explorando diferentes rincones del mundo, pero no le prometas a nadie el mundo cuando realmente sabes que no puedes dárselo. La persona correcta eterna no esperará el mundo de ti, solo querrán saber que estarás ahí cuando más los necesites, y cuando puedas demostrar que es cuando los encontrarás.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Encontrarás a tu persona eterna cuando dejes de esperar lo peor de las personas. No todos te van a lastimar como tu ex. Amas tu independencia y compartir tu vida con alguien no te hará perderla. Estar en una relación no significa dependencia, significa confianza, y esfuerzo, y vulnerabilidad, así que confía, intenta y sé vulnerable.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

El amor llegará cuando puedas aceptar que ocasionalmente estás equivocada. Eres una intelectual y no tienes paciencia para la estupidez o la ignorancia, pero cuando te encuentras con alguien tan intelectual como tú, puedes apostar que perderás una o dos discusiones. Acepta que no siempre puedes estar en lo cierto y que no siempre puedes "ganar", especialmente en las relaciones.

Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Encontrarás el amor verdadero cuando dejes de dar todo tu amor y compasión a las personas que menos lo merecen. Estás acostumbrada al amor de un solo lado porque no esperas recibir la misma cantidad de amor que das, pero la persona correcta te dará mucho amor.

