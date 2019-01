Las 10 cosas que debes saber de un Acuario antes de salir con él

Los nacidos bajo el signo de Acuario son personas difíciles y un poco complicadas. Si quieres salir con alguien nacido bajo este signo debes armare de paciencia, pues sus manías e independencia, tiende a irritar a los demás.

Así que si el que te gusta es Acuario, existen algunas cosas que debes saber de ellos para que la relación sea más sencilla.

10 cosas que debes saber antes de salir con un Acuario

Aman la improvisación

A ellos no les gusta tener que seguir un plan o unas reglas, les gusta hacer cosas que no estén escritas o preestablecidas. Así que si vas a salir con alguien de este signo debes saber que no les gusta seguir un plan, pues aman lo espontáneo.

Son muy inteligentes

Los acuarianos son muy inteligentes y profundos, por lo que jamás aceptarán salir con alguien de mente cerrada ni con poco intelecto.

Si quieres salir con alguien de este signo debes tener conversaciones interesantes con él, y haz preguntas con sentido.

Son independientes

Ellos se ahogan cuando alguien los trata de someter o hacer que se queden en un lugar en el que no están a gusto. Así que si te dicen que quieren tiempo, no te sientas mal, solo necesitan estar solos.

Son poco cariñosos

Los acuarianos son despegados, y no demuestran el amor que sienten por alguien más. Así que si no te demuestra sus sentimientos, entiende que esa es su naturaleza.

Huyen de personas empalagosas y dependientes

No les gusta que la persona que esté a su lado sea dependiente ni que esté haciéndole cariños a cada instante. Si se topan con alguien así, de inmediato salen corriendo.

Cuando se enamoran aman de verdad

Aunque a veces son poco cariñosos, cuando se enamoran lo entregan todo. Puede que no te lo demuestre mucho, pero si se enamora te dará todo su amor y te amará como nadie lo ha hecho.

Les encanta ayudar a quienes le importan

Ellos son muy amables y le tienden la mano a quien lo necesita. No le importa quedarse despierto hasta tarde para tratar de ayudar a alguien que tenga un problema. Te aconsejará todas las veces que sea necesaria para que resuelvas tus problemas.

Cuando se marchan no regresan

Si haces algo malo y ellos se van, debes saber que por nada del mundo van a regresar, ni que les ruegues. Así que piensa muy bien lo que dices y haces.

Nunca tratarán de cambiarte

Ellos aman a las personas por lo que son, con su forma de ser, su personalidad. Ellos nunca tratarán de cambiarte, al contrario, te animarán a seguir tus sueños y no te pondrán frenos.

Buscan a alguien profundo

Ellos quieren conseguir a alguien con sus mismas inquietudes y que no sientan miedo ni vergüenza de hablar de lo que sea que están pensando. Alguien profundo que los entiendan y con quien se conecten.

