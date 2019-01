Inicia el mes de Acuario, donde dejarás el drama y te reinventarás en el amor y en el trabajo

View this post on Instagram

HOY → Esta madrugada a las 3:59 am (hora Miami) el Sol entró en #Acuario. Empieza el mes de la reinvención y de la revolución. ¡A romper con viejos esquemas! Este es el mes más desapegado de emociones, y así podemos concentrarnos en lograr lo que nos proponemos y dejar atrás el drama con genialidad, espontaneidad y actitud inconvencional. ¿Que más debemos saber del mes Acuario? . El Sol es el centro creativo. A donde vaya, podemos usar nuestras mejores cualidades y hacernos brillar. En Acuario el brillo o la atención se consigue sin querer, de manera indirecta o porque estamos trabajando en equipo. . Esto no solo sucede por la energía del signo Acuario en sí, sino tambien porque la residencia del Sol es Leo y en Acuario es el signo opuesto. El ego no está invitado a jugar este mes, así que nos salimos de nuestras limitadas vasijas egoístas, del deseo de recibir para nosotros mismos, y abrazamos mentalmente la energía de Urano, planeta que rige este signo, dejando disponible acceso to a Higher Mind, inspirarnos, tener visión de futuro y ánimos de trabajar “el progreso”. . Conoce más en “Code Girl: energía acuariana” de Mia Pineda en www.miastral.com #SecciónMiembros #Store . #Miastral #Astrología #Kabbalah #Growth #Writer #Liberation #Evolution #Holistic #Innerpeace #Awaken #Desire #Healyourself #Meditate #Astrology #Moon