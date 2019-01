Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

ARIES

Con la influencia del eclipse lunar, esta semana será de energías encontradas; debes ser cauteloso y no dejarte llevar por tus impulsos. Los próximos días tendrás elevada carga de trabajo y deberás sacar adelante proyectos pendientes. Recibes un aumento de sueldo. Te buscará un nuevo amor del signo Capricornio o Virgo, ábrete a la posibilidad de ser feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 28 y 33. Procura usar ropa de colores fuertes y mucho perfume para que tus energías sean más positivas. Ten cuidado con los fraudes y lee bien cualquier contrato antes de firmarlo. Es mejor que estos días no tramites ningún crédito. Trata de controlar la forma en la que bebes alcohol, los vicios se pueden apoderar de ti. Te recomiendo tomar cursos de algo relacionado con las artes, la publicidad o comunicación.

TAURO

Se cruzarán las energías debido a que el eclipse tendrá un efecto negativo en tu vida, te recomiendo prender una veladora este día 21 para alejar las malas vibras. Esta semana evita hacer negocios de compra-venta. Si ya no estás a gusto en tu trabajo, es momento de empezar a buscar uno nuevo. Cuídate de problemas de estrés, trata de continuar con el ejercicio al aire libre, eso te ayudará a estar más tranquilo. Es momento de comenzar con la práctica de un deporte para mejorar tu salud. Tus números de la suerte son 05, 31 y 44. Los que se encuentran en una relación atravesarán por una pequeña crisis en la que decidirán darse un tiempo. Tu signo es muy centrado y no se deja llevar por fantasías, pero evita tomarte todos los problemas muy a pecho, considera que la mayoría son pasajeros.

GÉMINIS

El eclipse influirá en tu salud, así que cuídate ante los cambios de temperatura. Te recomiendo prender una veladora de color rojo y usar algo de plata para que te proteja de esa corriente negativa. Trata de iniciar una buena dieta para estar más saludable. El fenómeno también traerá a tu vida un nuevo amor del signo Escorpión o Piscis, no desaproveches la oportunidad de enamorarte. Un amor de Aries regresa a tu vida para causar algunos problemas, así que trata de cerrar ese círculo. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 32 y 50. Tu signo es de los más perseverantes, así que esta semana es la ideal para iniciar esos proyectos de negocios que tienes en mente. Recibirás una propuesta para adentrarte en la política, aprovecha que tu signo trabaja para ayudar a los demás.

CÁNCER

Una nueva etapa de mucha prosperidad y abundancia marcará el eclipse. Te recomiendo prender una veladora amarilla y usar algo de oro para atraer la fortuna. Percibirás energías cruzadas en el trabajo, estarás en medio de problemas de chismes con tus compañeros; es momento de comenzar a buscar otro empleo en el que no haya tanta energía negativa. Deja de buscar el amor, muy pronto llegará a tu vida alguien que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Si estás a punto de elegir tu carrera, te recomiendo pensar en algo relacionado con la comunicación, pedagogía o psicología. Termina de pagar tus deudas de tarjetas de crédito y cancélalas, éste es el momento para que comiences a ahorrar pensando en formar tu propio patrimonio para independizarte.

LEO

Afectará tu estado de ánimo el eclipse, así que evita caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo y controlar tu carácter impulsivo, recuerda que las consecuencias vendrán después. Esta semana no es la mejor para hacer grandes cambios, espera a que pasen los efectos del eclipse. No compres artículos innecesarios y aprende a administrar mejor tu dinero. Los que tienen pareja gozarán de unos días de mucha pasión, mientras que los solteros vivirán varios amores fugaces sin compromiso. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 33. Ten mucha precaución en las calles, estarás muy propenso a los accidentes. Los Leo son líderes totales y los caracteriza el buen uso del lenguaje, por eso les recomiendo ser ingenieros, estudiar relaciones internacionales, política o administración de empresas.

VIRGO

Tus energías estarán muy revueltas por el eclipse, así que debes tener cuidado con problemas de salud. Atravesarás por una pequeña depresión. Te recomiendo prender una veladora roja y colocar al lado un vaso con agua bendita para alejar todo lo negativo. Es momento de emprender tu propio negocio para tener esa estabilidad económica que requieres. Cuidado con las caídas o accidentes, ten precaución. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 27 y 81. El signo Virgo es uno de los más compasivos y tiernos del Zodíaco, su amor por la vida los convierte en grandes líderes creativos, así que si buscas tu camino te recomiendo adentrarte en el mundo de la literatura y el cine. También puedes destacar si estudias administración o algo relacionado con alguna área de la psicología.

LIBRA

Te alterará el eclipse lunar y te recordará problemas del pasado. Ten en cuenta que tu signo es aire, por lo que debes mantener la calma y no hacerte ninguna intervención quirúrgica hasta que pase esta semana. Te recomiendo poner un listón rojo en tu muñeca derecha y prender una veladora blanca. Tendrás buenas oportunidades de trabajo o de pedir un aumento de salario, hazlo. Tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje al extranjero en Semana Santa. Ten cuidado con tu tarjeta de crédito, te podrían defraudar. Serán días de cerrar círculos con amores del pasado que no te permitían avanzar. Sigues con la dieta y ejercicio. Eres el comunicólogo del Zodíaco, si estudias algo relacionado con esta área o relaciones públicas te ayudará mucho en el futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 16 y 22.

ESCORPIÓN

El eclipse lunar te traerá buena suerte, entrarás en una renovación para ser mas positivo y avanzar en tu vida laboral. Prende una veladora de color azul este 21 de enero y ponte ropa o zapatos nuevos que te ayudarán a mantener la abundancia. Vienen días de mucho trabajo y nuevos proyectos laborales. Cuídate de una infección de garganta o pulmones. Disfrutas un golpe de suerte el día 24 con los números 03, 17 y 25. Los solteros seguirán un tiempo sin pareja, aunque saldrán mucho a divertirse; los casados tendrán mucha estabilidad con su pareja. Eres una persona llena de vitalidad, dinámica, activa y deportiva. Tu pasatiempo es salir de viaje o conocer personas de otros países, tu mejor virtud es no soportar la envidia y los chismes, te recomiendo estudiar leyes, política, psicología o medicina.

SAGITARIO

Afectará el eclipse lunar tu bolsillo con gastos imprevistos o pérdidas de dinero, te recomiendo no sacar ningún crédito y gastar sólo lo necesario. Prende una veladora morada o amarilla y ponte mucho perfume este día 21 para cortar la energía negativa. Habrá mucha pesadez en el trabajo y problemas con un proyecto, tranquilízate y no tomes los problemas como personales. Decides cambiarte de casa o mudarte a otra cuidad. Recibes un perfume o reloj. En el amor seguirás en busca de la persona ideal, mientras que si tienes pareja estarán estables y sin celos. Tus números de la suerte son 11, 19 y 42. Tu lema en 2019 es viajar, crecer y vivir en plenitud. Tu personalidad es sencilla, sensible, emotiva, natural y artística, por lo que debes estudiar comunicación, arte, turismo, relaciones internacionales o leyes.

CAPRICORNIO

El eclipse lunar te impactará en cuestiones amorosas, habrá peleas con tu pareja o personas que estén muy cerca de él; ten calma y paciencia. Prende una veladora blanca y usa algo de plata para protección. Aprovecha todas las oportunidades de trabajo, no te sabotees y no platiques tus metas para que la envidia no te haga desistir. Pagarás colegiaturas o tarjeta de crédito. Un amor verdadero se va de tu vida. Tu signo no sabe valorar a las parejas amorosas y constantemente se queda solo, trata de cambiar esa forma de ser. Tendrás un golpe de suerte el día 23 con los números 00, 17 y 32. Tu lema en este año será el brillo social y el reconocimiento laboral. Tienes una mentalidad abierta y vanguardista, tu carácter tan fuerte y tu gran sentido del humor te hará ser el mejor amigo y el mejor amante.

ACUARIO

El eclipse lunar será muy importante en tu vida. Inicias una metamorfosis, enfócate en todo lo positivo que quieras realizar y que los rencores o enojos no llenen tu vida. Ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y déjalo ahí hasta que se caiga. Usa mucho perfume este día 21. Habrá muchos cambios laborales, podrás cambiarte de área, trata de buscar el mejor trabajo para ti. Vendes tu coche o decides arreglarlo. Cuida lo que comes, tu punto débil es el estómago. Un amor del pasado te busca para pedirte un favor; hazlo, te hará sentir bien. Si tienes pareja enfrentarás problemas por celos o infidelidades. Te invitarán a un viaje. Entras a la etapa de cumpleaños, así que a partir del día 22 habrá un progreso en todo lo que realices. Tus números de la suerte son 15, 23 y 40.

PISCIS

Te traerá fortuna el elipse lunar y buenas noticias, aunque tendrás problemas de salud mental o de nervios. Te recomiendo cortar tu cabello el día 21 y usar mucho perfume para cortar la energía negativa. Trata de no comprar ni vender nada. Tienes mucho trabajo, empezarás un proyecto laboral nuevo. Te buscan para invitarte de viaje en febrero. Si tienes pareja, habrá comprensión y estabilidad emocional, y si eres soltero, encontrarás personas muy compatibles. Haces pagos de tarjeta de crédito o de tu coche, tendrás un golpe de suerte el día 24 con los números 00, 08 y 21. Tu meta este año será descubrir el mundo. Tienes mucha bondad y sencillez, eres ingenuo y abusan de tu nobleza, así que debes demostrar tu carácter. Te llega una propuesta de negocio, acéptala. Arreglas un asunto legal a tu favor.

Te recomendamos en video: