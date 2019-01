Horóscopo 22 de enero de 2019

Horóscopo 22 de enero para cada signo del zodiaco

Tienes que aprender a ponerle límites a tu familia, muchos de los problemas que estás cargando se deben a que llevas sobre tus hombros mucho peso, es momento de decir no, pues a veces los que quieres buscan sacar ventaja de tu buen corazón.

Tauro

Eres uno de los signos más hábiles del zodiaco, tienes cualidades para hacer que la gente haga lo que tú quieres, persuadir para lograr tus objetivos podría convertirse en un arma de doble filo, no juegues con fuego, te puedes quemar.

Géminis

Es un día extraordinario para hacer un detox, deshacerte de cosas que ya no usas y que sólo acumulan energía en tu hogar está acabando poco a poco contigo. Tirar, quemar y dejar ir cosas que en su momento te hicieron muy feliz te dará paz.

Es uno de esos días en los que querrás aprender algo nuevo, en el que sentirás que llevas mucho tiempo estancada, querrás que las cosas fluyan a tu favor en lo profesional, una prueba te hará reconocer que necesitas prepararte más.

Leo

Hoy tendrás que resolver un asunto legal, lo mejor es que todo marchará a tu favor, avanzarás y no tendrás duda de que todas las decisiones que has tomado en los últimos meses tienen como objetivo hacerte crecer y madurar.

Nueva Mujer ¡Energía sexual, pasión y misterio! Esto es lo que le deparará a 5 signos del zodiaco 2019 El próximo 2019 los astros favorecerán a varios signos del zodiaco, ya que tendrán la fortuna de triunfar en el amor

Virgo

Llevas días confundida, no sabes qué es lo que esperas de una persona que apareció en tu vida, es momento de dejar claro lo que esperas de una relación pues la persona podría sentirse muy conectada contigo y terminará decepcionándose.

Libra

Es uno de esos días en los que debes poner foco a tu alimentación pues vienes de un fin de semana lleno de excesos que podría pasarte factura, es el momento de ser más consciente sobre tu alimentación y la manera en la que cuidas tu cuerpo.

Escorpio

A veces es necesario aceptar que las cosas no saldrán como tú esperabas. Dejar de intentar también es una forma de ganar, no dejes que nada ni nadie altere tu tranquilidad y todo el trabajo que has hecho por estar bien.

Sagitario

Tienes que aprender a disfrutar de la vida, no te tomes con tanta seriedad todo lo que te ocurre, es necesario que te relajes, que aprendas a llevar equilibrio en tu vida, es la única manera de conseguir plenitud, dándole valor a diferentes aspectos. No todo es seriedad, Sagitario.

Capricornio

Una persona del pasado regresará para traerte buenas noticias, es momento de que pases la página y te liberes de esas situaciones que te hicieron daño y que no deberían ser parte de tu presente.

Acuario

Recibirás una llamada telefónica, un mensaje inesperado de alguien que te ayudará y te dará luz para salir de la racha que has vivido en los últimos meses, acércate y aprovecha sus conocimientos.

Piscis

Ten cuidado con tus palabras, debes aprender a ser implacable con ellas pues muchas veces la gente entiende cosas que no quisiste decir, comunícate de manera adecuada para evitar malos entendidos.

Te recomendamos en video: