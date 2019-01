Hombre se inyecta su propio semen para tratar de curar un dolor de espalda crónico

Un hombre de 33 años que había estado sufriendo de dolor de espalda decidió tratarse a sí mismo recurriendo a un remedio inusual que no está respaldado por la investigación científica: se inyectó una dosis de su propio semen cada mes durante un año y medio.

La "terapia alternativa" desconcertó a los médicos en el Hospital Universitario Tallaght en Dublín, donde el hombre se presentó recientemente con dolor de espalda severo y un brazo hinchado, según un informe de caso publicado este mes en el Irish Medical Journal.

"Este es el primer caso reportado de inyección de semen para uso como tratamiento médico", escribieron los médicos en el informe titulado "Dolor de espalda inofensivo 'seminal': una presentación inusual de un absceso subcutáneo".

Nueva Mujer Sufres de estreñimiento por comer demasiado, tomar té puede ser la solución a este problema El calor de las hierbas como el agua estimulan al sistema digestivo y eliminan los problemas de estreñimiento.

El hombre no identificado usó su semen "como un método innovador" para tratar su dolor de espalda crónico, una decisión que tomó sin ningún consejo médico, según el informe. Compró una aguja hipodérmica en línea y se inyectó una dosis mensual de su semen durante 18 meses.

El método no parece haber funcionado

El hombre fue al hospital días después de levantar un objeto de acero pesado. El dolor en la parte inferior de su espalda ha empeorado, según el informe. Su brazo derecho, en el que se había inyectado el líquido varias veces, estaba rojo e hinchado. Una radiografía mostró aire atrapado debajo, ya que el semen se había filtrado en los tejidos blandos.

Los doctores le dieron al hombre alguna medicina antimicrobiana. Su espalda mejoró durante su estancia en el hospital, según el informe.

Nueva Mujer Cómo evitar que el café nos impida dormir bien ¡Qué el café no te desvele!, tómalo a la hora adecuada

Los médicos advierten contra inyectarse las venas con sustancias que no están destinadas a tales fines. Aunque los investigadores han inyectado semen en animales como ratas y conejos, no ha habido ningún caso de que esto suceda a los humanos. Los doctores escribieron que se había investigado mucho sobre cómo inyectarse las venas con sustancias nocivas, como mercurio, gasolina, líquidos más ligeros y ácido clorhídrico para cometer suicidio. Pero no encontraron ninguna literatura médica sobre la inyección de semen para tratar los dolores de espalda después de una "revisión exhaustiva" de las bases de datos científicas, publicaciones y "el internet más amplio", incluidos los sitios y foros "eclécticos".

Te recomendamos en video