Este es el tipo de personas que atraes a tu vida según tu signo del zodiaco

Tauro (del 21 de abril al 21 de mayo)

Tu signo es suave y no agresivo. Tal vez esa es la razón por la que atraes a los manipuladores. Piensan que está bien forzarte a hacer cosas porque siempre caes en sus palabras. También eres emocionalmente un poco blando por dentro. Esta es la razón por la que no es un trabajo muy difícil chantajearte emocionalmente para que hagas cosas.

Lo bueno es que, aunque son emocionalmente vulnerables, los Tauro no son estúpidos. Solo puedes obligarlos a hacer cosas hasta que no estén conscientes de tus motivos. Una vez que estén seguros de que tus intenciones no son buenas, ni siquiera te dejarán vibrar a tu alrededor.

Virgo (22 de agosto al 23 de septiembre).

Los virgos son amantes de la paz. Son seres tímidos que se mantienen a una milla de distancia de la violencia y el caos. Esta es la razón por la cual atraen personas dominantes. La gente piensa que es fácil para ellos gobernar sobre ellos. Y no se puede negar que a veces los Virgos también ceden a su dominio. Pero es solo una cosa sobre el tiempo hasta que un Virgo lo pierde. Una vez que un Virgo pierde su ira, hay muy pocas posibilidades de que estés bien. Son fuertes. No te dejes engañar.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Atraes al escuadrón de malas influencias. Gente plástica. No es algo que digas o hagas lo que hace que te ataquen. Es solo tu aura. Gente como tú porque eres fácil y amigable. Esto duele el ego de las chicas malas porque necesitan la atención de todos para mantener su baja autoestima alta. Te preocupas por todos y desearías que la vida fuera buena por igual.. Sin embargo, lo bueno es que el otro lado de tu personalidad es muy astuto y notorio. Sabes cómo poner a la gente en su lugar.

Sagitario (del 23 de noviembre al 22 de diciembre).

Este signo estelar es conocido por ser un extrovertido total. Atraes a mucha gente debido a tu naturaleza y ambiente. Pero, de nuevo, ser atractivo también invita a las personas negativas. Estas son las personas que están un poco celosas de lo encantadora que eres. Así que deciden juzgarte. No dejes que esto te afecte. Lo haces y no te importa lo que piensas que eres.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Los cánceres son curanderos. Son los empáticos quienes siempre brindan a las personas comodidad y apoyo constante. Nunca reciben ayuda de nadie y se abstienen de hablar sobre sus emociones. Básicamente terminas atrayendo narcisistas. Quiero decir, ¿qué es una víctima mejor que alguien que te da todo, incluso sin pedirlo? Saben que escuchas, por eso no dejan de hablar de sí mismos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas que pertenecen a este signo estelar son las más amables y honestas de todas. Ellos defienden el derecho, incluso si eso significa estar solo. Son de espíritu libre. Sin embargo, esto es lo que les causa problemas la mayor parte del tiempo. Defienden a los débiles, incluso si saben que serán derrotados. Por eso atraen a los rudos. Pero aquí está lo de Acuario; se equivocará si piensa que no volverán a levantarse una vez que toquen el suelo. Puedes darles 10, pero se asegurarán de que den 1. Una buena.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Atraes a las personas que aman y a las que les haces sentir cómodos todo el tiempo. Esta es la razón por la que muchas personas te quieren como parte de sus vidas y no te importa. Pero esto también atrae a las personas que necesitan desesperadamente atención. Eres un alimento para su ego y te usan para validación. No necesariamente te importa eso hasta que empiecen a derribarte. Este signo estelar es el más intenso de todos. Ellos saben dónde dibujar una línea para la gente.

Capricornio (del 23 de diciembre al 20 de enero)

Eres ambicioso. Atraes a personas que corren con un medidor temporal de emociones. Es decir, quienes están de paso sin compromiso alguno. Ser demasiado ambicioso da la impresión de que no estás buscando nada serio y de que no tienes tiempo para el amor.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tu naturaleza feliz y despreocupada es apreciada por todos. Atraes personas dramáticas que buscan acaparar la atención que tienes. Ten cuidado porque pueden aprovecharse de tu sensibilidad.

Leo (del 23 de julio al 21 de agosto).

Atraes a los narcisistas que se odian a sí mismos. Los que son super pretenciosos sobre casi todo y lo hacen de forma bastante natural. Pero no lo olvides, tú también eres un Leo y solo es cuestión de tiempo hasta que desaparezcas en ellos.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril).

Tu naturaleza espontánea y abierta hace que atraigas personas demasiado adorables y encantadoras que se vuelven un poco asfixiantes. Se aferran a ti y no te dan espacio para respirar. Quieren ser como tú py eso te causa conflicto pero por suerte, sabes cómo tratarlos y alejarlos.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Eres generoso y un gran oyente por eso atraes personas que tienen a hacerse víctimas. Algunas personas son verdaderas víctimas y se sienten mejor después de hablar contigo. Pero hay algunas personas en el mundo que están tan desesperadas por atención que se victimizan porque sí. Tienes un gran corazón, pero también mantienes el equilibrio. Una vez que te das cuenta de que la negatividad es demasiado, sales sin hacer ruido. Sabes que lo que les pase a otros no es tu culpa.

Te recomendamos en video