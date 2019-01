Horóscopo 19 de enero de 2019

Horóscopo 19 de enero para cada signo

Es momento de hacerle caso a tu intuición, hay situaciones en las que tu voz interna te dice hacia dónde dirigirte, pero no fluyes, te niegas a escucharte, es preciso que abras tu corazón y estés dispuesta a escuchar lo que tu cuerpo te dice.

Tauro

Estás atravesando por una etapa de reconocimiento en la que te sientes más segura de ti misma, es necesario que hagas oídos sordos a los comentarios negativos pues a veces sueles centrarte en ellos y olvidarte de todo tu proceso.

Géminis

Hoy es un día extraordinario para expresar tus sentimientos, aunque tienes miedo en la respuesta de esa persona, encontrarás que está en tu misma sintonía y juntos podrían establecer una de las relaciones más sólidas en las que hayas estado.

Los encuentros con alguien del pasado estarán a la orden del día, es necesario que te mantengas firme y recuerdes las razones por las que decidiste ponerle punto final a una relación que te marcó.

Leo

Vivirás una situación un tanto incómoda, es el momento de que tomes con filosofía lo que pasa en tu vida y que no te centres en lo negativo pues hacerlo podría hacer de tu día algo muy molesto.

Virgo

Hoy no es un buen día para quedarte en casa, rodéate de las personas que amas y atrévete a vivir experiencias nuevas, si en verdad quieres que te ocurran cosas diferentes es momento de atreverte y salirte de tu molde .

Libra

La caída de una persona que pudo haberte causado daño cambiará la perspectiva que tenías de las cosas, es momento de que reflexiones y te preguntes qué es lo que estás haciendo de tu vida.

Escorpio

A veces es necesario aceptar que las cosas no saldrán como tú esperabas. Dejar de intentar también es una forma de ganar, no dejes que nada ni nadie altere tu tranquilidad y todo el trabajo que has hecho por estar bien.

Sagitario

Eres uno de los signos del zodiaco que nunca tira la toalla, siempre te mantienes con la cabeza en alto ante las situaciones adversas, es momento de que seas un poco más empática con las personas que no piensan igual que tú, déjalos fluir y tomar sus propias decisiones.

Capricornio

Aprovecha al máximo este día en el que la energía con la que lo vivirás lo volverá épico, alguien de tu entorno intentará robar tu paz, no dejes que nada ponga en juego la tranquilidad por la que llevas semanas, incluso meses, trabajando.

Acuario

Podrías enfrentarte a problemas económicos y eso hará que entres en desesperación, es momento para que tomes decisiones y construyas un plan para que el dinero deje de ser un problema constante en tu día a día.

Piscis

Tienes planes y ganas de hacer cosas, pero tu cuerpo comenzará a resentir el estrés acumulado, escúchalo y aprende a vivir de un modo más saludable, al largo plazo lo agradecerás.

