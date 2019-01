El #AdeleChallenge es el nuevo reto viral en Internet

A medida que Tik Tok llena el vacío que dejó la muerte de Vine, los usuarios vienen con bocetos más frescos y divertidos en lugar de apegarse a la sincronización de labios cursi. Una obra de teatro, ambientada en "Someone Like You" de Adele, inspiró el desafío de Haribo.

En el video, un oso de goma parece soltar las primeras palabras al coro desgarrador de la canción. Luego, el micrófono de Adele se corta y su público termina la canción mientras la cámara se acerca a una multitud de osos de goma. La turba gomosa se extiende por el equivalente a una eternidad del tamaño de un oso gomoso, mientras cientos de osos multicolores cantan con Adele.

El reto comenzó en Tik Tok, pero ya se trasladado a otras redes sociales, donde el resultado es igual de divertido. En todas parte del mundo se encuentra alguien con imitando el reto.

Boom de Tik Tok

TikTok, también conocido como Douyin en China, es una aplicación de medios para crear y compartir videos cortos. Propiedad de ByteDance, la aplicación de medios se lanzó como Douyin en China en septiembre de 2016 y se introdujo en el mercado extranjero como TikTok un año después.

Tanto el Tik Tok original como el tweet tienen más de 1.2 millones de "me gusta", por lo que es natural que inspiraría a otras versiones.

Los usuarios de Tik Tok han conseguido … extremadamente invertidos en osos gomosos. En esta, cubren cada superficie de la cocina de esta persona.

El desafío también ha inspirado escisiones utilizando grúas de papel y animales de peluche.

Te recomendamos en video