"El verdadero Luis Miguel está muerto y Marcela Basteri vive", revela vidente

View this post on Instagram

Luis Miguel – Tengo Todo Excepto A Ti (Gira 20 años) Álbum – 20 años (1990) #LuisMiguel #Luismi #LuisMiSol #LuisMiguelFans #LuisMiFans #ElSolDeMexico #SoleMio #LuisMiguelConcert #TengoTodoExceptoATi #20años #1990 #Gira #Pop #Latino #Bolero #Música #ElRey #México #Spain #☀️ #lmxlm @lmxlm