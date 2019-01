Esteban Mercer y su experiencia recorriendo los mejores hoteles del mundo

Esteban Mercer es un periodista y diseñador español, reconocido por su amplia trayectoria en programas de televisión y por su basto conocimiento en temas de moda y lifestyle. Estudió diseño de moda en Barcelona, consiguiendo grandes éxitos en este ámbito hasta que por casualidad llegó al periodismo, descubriendo así su verdadera vocación.

Se abrió camino en el mundo de los medios de comunicación. Ahora hace un periodismo en el que cuenta la parte más divertida de la vida, permitiéndonos entrar en lugares a los que muy pocos tienen acceso, hoteles de lujo en el mundo.

Es el presentador del programa “Mis hoteles favoritos”del canal de televisión Más Chic, allí Mercer recorre el mundo descubriendo los hoteles más lujosos e insólitos. El espacio invita a disfrutar de lugares de ensueño que se destacan por su glamour, ubicación, su singular construcción o lo increíble de sus habitaciones.

Desde Mónaco hasta Tailandia, el conductor y cronista social se encarga de guiar a través de los mejores y más deslumbrantes destinos.

En su nueva temporada, llega con nuevos episodios desde Tailandia, Italia y Mallorca. Su recorrido empieza en Mónaco, donde descubre el lujo en todas sus formas: diseñadores, carros de alta gama, casinos y, cómo no, un hotel de ensueño. Luego llega al triángulo de oro, uno de los puntos más fascinantes y remotos del mundo, ubicado entre Tailandia, Birmania y Laos. Durante su estancia convivió con los elefantes, se bañó en la piscina del hotel, considerada como una de las 5 mejores del mundo.

Además el próximo mes de marzo estrenará capítulos en hoteles que conoció en Colombia.

¿Cuál es su profesión?

Yo soy periodista y presentador de televisión, tengo las dos facetas, soy periodista de cultura y he trabajado en varios programas de televisión en España.

¿Sus hobbies?

Me gusta mucho el arte contemporáneo es el principal, también tengo gusto por los deportes acuáticos.

¿Cuál es su relación con la moda o el estilo y desde cuándo?

Yo estudié moda en la Universidad de Barcelona, tuve éxito como diseñador, es más tuve mi propia marca y hasta tienda. Era un mundo que a mí me gustó desde pequeño, tanto mi madre como mi abuela eran mujeres muy elegantes, disfrutaban y tenían gusto por la moda, entonces creo que es algo contagioso.

Ocurrió que en un momento determinado lo conseguí todo, quizás demasiado pronto y dejó de interesarme como profesión, ya no quise ser diseñador de modas, quise comunicar de otra manera, aunque creo que la moda es una forma de comunicar.

Yo era muy inquieto, todavía lo soy, y muy arriesgado. Me gusta vestirme bien lo hago de una forma muy automática, es algo muy natural en mí, no me cuesta vestirme para una fiesta, cena, viaje y mucho menos para un programa de televisión.

Así como la gente me ve, soy yo.

¿Cómo terminó en la televisión?

Vivía en Barcelona, tenía una marca y venía de una feria de moda en Londres y me invitaron a un programa de radio muy conocido en la época, que incluso presentaba una periodista muy famosa en España. Yo entré a la emisora ese día, era muy joven, pero sentí que tuve una revelación, sentí que aquello me gustaba, que quería continuar en la radio, es más, cuando se terminó el programa yo le dije que me dejara hacer una colaboración semanal y ella me dijo que sí, sin problema alguno, así fue como comencé mi carrera periodística.

Después ya me profecionalicé con los años. Tuve que regresar a Mallorca porque mis abuelos que eran mis padres, envejecieron y me hice cargo de ellos en donde vivían, ahí inauguraron una radio local, como tenía tiempo propuse que me dieran la emisora, la creé toda, la programación de lunes a domingo, tuve mucho éxito. Comencé a colaborar con un periódico local de mucho prestigio, allí también me desempeñé bien pues tenía la oportunidad de entrevistar personas muy importantes y buenas. Y de ahí se dio la oportunidad de trabajar en televisión, desde entonces no he parado y eso ya es hace 15 años.

Hablemos de hoteles, ¿cuando uno paga mucho dinero en un hotel, acaba durmiendo o hace de todo para aprovechar al máximo la cantidad desembolsada?

Depende de lo que uno quiera, a veces uno paga para descansar, también se puede pagar para divertirse, hay tiempo para todo, cuando uno contrata los servicios de un hotel ya sabe a lo que va, la obligación del hotel es cumplir con las expectativas del cliente.

Para ser el mejor hotel del mundo, hay que sentirlo desde que se llega, cada hotel es una experiencia, la mayoría tienen algo que los hace únicos.

¿Cuál es su hotel favorito?

Siempre digo que es el último en el que he estado, porque cada hotel está en esa posición por algo, porque tiene una decoración espectacular, una comida magnífica o porque el personal es muy elegante, está ubicado en una ciudad única, otros porque tienen una arquitectura que lo dejan a uno con la boca abierta, cada uno tiene algo distinto que resaltar.

Yo a todos siempre tengo ganas de volver.

¿Cuál es el hotel perfecto para una escapada de fin de semana?

Si va con su pareja, un hotel sin niños donde se pueda relajar. Pero si va con pequeños, debe optar por un lugar en donde encuentre opciones de diversión para ellos, la mayoría lo tienen.

Hay que pensar muy bien lo que se elige, si uno tiene en mente el descanso, el lugar que seleccione debe contar con spa, un lugar donde no se aburra. Un consejo, el trayecto entre su casa y el hotel tiene que ser lo más placentero posible.

Cuando va a un hotel y entra en una habitación, ¿qué es lo primero que le llama la atención? ¿qué es lo primero en lo que se fija?

Lo veo todo al instante, cuando llego a una recepción ya sé cómo va a ser el hotel, ya no me engañan. Y cuando llego a una habitación, me fijo mucho en que esté todo lo de la limpieza y después que sea cómodo.

Hay hoteles muy grandes y lujosos, pero que son complicados, por ejemplo al apagar las luces es un suplicio, pero hay otros donde todo fluye, donde el baño está cerca de la cama, la ducha cuando la abre por la mañana el agua sale caliente en seguida y no hay que esperar diez minutos, son pequeños detalles que un buen hotel que sabe, tiene en cuenta.

Después es importante que el personal sea amable, que tengan siempre una sonrisa que denote que están trabajando a gusto.

¿Cuántos países conoce?

No tengo la cuenta (risas), viajo desde muy niño y lo único que tengo claro es que lo que más me gusta en el mundo es viajar.

¿Qué tal su experiencia en Cartagena?

Bellísimo, no la conocía aunque tengo muchos amigos colombianos y siempre me lo recomendaban, mi vida es tan agitada que debo encontrar tiempo para viajar de manera placentera, pero estaba complicado.

Cartagena es una ciudad maravillosa, en Bogotá disfruté muchísimo la experiencia fue increíble, estoy enamorado del país, Colombia es hermoso me siento en casa.