Una falla de WhatsApp podrá poner en evidencia si tu pareja es infiel al mostrarte todos sus mensajes

WhatsApp es una de las aplicaciones sociales más usada en los últimos tiempos. Además de ser muy útil a la hora de comunicarnos, también facilita el camino a miembros de una pareja que planean una infidelidad.

También lee: Revisar el celular de tu pareja: Si espías el celular de tu pareja tienes una enfermedad mental

Muchas parejas han tenido diferencias importantes al borde de la ruptura, encontrando en WhatsApp la razón o cómplice más inmediato. Infieles, mentirosos, charlatanes, pecadores y más han quedado en evidencia gracias a esta red social que a muchos facilita la vida.

Abby Fuller (desarrolladora de Amazon) tuvo acceso la historial de conversaciones de otro usuario sin querer. Ella narró que cambió el número de su equipo y obtuvo un nuevo SIM. De esta manera accedió a los contactos e historias de otra persona.

Does WhatsApp Has A Privacy Bug That Could Expose Your Messages? https://t.co/cDwc3uW519 #privacy

— Joe The Gadget Man (@joegadgetsman) 15 de enero de 2019