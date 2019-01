Prohíben en Estados Unidos obligar a las personas a desbloquear sus teléfonos con las huellas digitales o reconocimiento facial

Las autoridades no pueden obligar a las personas a desbloquear dispositivos con sus caras, dedos o iris de los ojos, así ha dictaminado un juez magistrado de California.

Acorde a lo informado por la revista Fobre, la jueza Kandis Westmore hizo hincapié en que la policía no tiene el derecho de obligar a las personas a desbloquear sus teléfonos, incluso con una orden judicial, por lo que declara que los datos biométricos son iguales a los códigos de acceso. Los tribunales comúnmente permiten desbloqueos biométricos, porque los jueces no consideran a las partes del cuerpo "testimoniales". La razón es que las personas tienen que renunciar a las contraseñas de forma verbal y voluntaria, por lo que están cubiertas por la protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Westmore escribió en su fallo:

"Si no se puede obligar a una persona a proporcionar un código de acceso porque es una comunicación testimonial, no se puede obligar a una persona a proporcionar el dedo, pulgar, iris, cara u otra característica biométrica para desbloquear ese mismo dispositivo. El suscrito encuentra que una característica biométrica es análoga a las 20 respuestas no verbales, fisiológicas obtenidas durante una prueba de polígrafo, que se utilizan para determinar la culpabilidad o la inocencia, y se consideran testimoniales".