Califican como poseída a una mujer que presentó convulsiones y alucinaciones por un tumor en el ovario

Una mujer que sufrió convulsiones, alucinaciones y paranoia por más de dos meses finalmente encontró alivio después de que los médicos descubrieron un crecimiento masivo de un tumor en su ovario, lo que provocó una rara enfermedad autoinmune en su cerebro. Lorina Gutiérrez, de Nuevo México, incluso fue admitida en una sala de psiquiatría después de que se volvió delirante y se volvió violenta, informó el portal SWNS.

"Estaba tan asustada, era como si estuviera poseída", dijo Stephen Gutiérrez, esposo de Lorina, a la agencia de noticias. "La noche después de que ella regresó a casa de la sala de emergencias, estuvimos despiertos toda la noche. Ella no podía dormir y solo estaba hablando tonterías. Ella seguía diciendo 'Tenemos que salir de aquí, tenemos que irnos'. Ella se levantó y trató de salir de la casa".

Stephen Gutiérrez dijo que los médicos preguntaron si su esposa había estado bebiendo o usando drogas y sugirió que Lorina podría estar experimentando una crisis nerviosa o depresión.

"Durante su consulta psiquiátrica, ella me dio un golpe y tuvimos que detenerla, fue muy fuera de lugar", dijo a SWNS. “Fue entonces cuando ingresó en el hospital psiquiátrico. En un momento arrojé un poco de agua bendita sobre ella. Después, mi familia me dijo que no se hubieran sorprendido si su cabeza comenzara a girar después de que yo hiciera eso".