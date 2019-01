Esto es lo que debes dejar de hacer para encontrar el amor, según tu signo del zodiaco

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril): Actitud competitiva

Aunque siempre es saludable esforzarse por ser el mejor, es momento de que dejes atrás demasiada competencia. Querer demostrar a todos tu larga lista de logros y en todo lo que eres mejor todo el tiempo puede dejar de ser atractivo. Está bien ser ambicioso, sólo baja un poco la intensidad.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): Vanidad

A cualquier Tauro le encanta verse mejor, pero a veces ese deseo de brillar tiene un costo. En lugar de concentrarte en vestirte para impresionar y en todo lo que crees que mereces recibir, concéntrate en encontrar humildad y un espíritu más realista. No significa que dejes de cuidar tu imagen pero sí enfocarte en cosas más importantes fuera de ella.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio): Pensamientos juiciosos

Deja de juzgar lo que hacen o no los demás. Práctica los pensamientos felices en lugar de criticar. Esta no es una tarea fácil, pero es una tarea importante o terminarás alejando a todos alrededor..

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio): Sensibilidad

Aunque la mayoría de la gente piensa que Cáncer tiene esa cáscara dura para protegerlos, la verdad es que la mayoría de ellos tienen un lado vulnerable como todos los demás. A veces tiendes a tomar las cosas en serio y ser demasiado sensible a las críticas. Trabaja para que las cosas reboten en esa cáscara y no rompan tu corazón. Deja esa sensibilidad excesiva y aprende a dejar fluir lo que digan.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto): Arrogancia

A Leo le gusta ser siempre el mejor. Sin embargo, a nadie le gusta un sabelotodo que quiera corregir todo lo que hacen los demás. Intenta despojarte de la naturaleza altiva y observa los cambios que se producen en el mundo que te rodea. Te sorprenderás cuán atractivo te vuelves cuando dejes tanta arrogancia.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): Autocompasión

Es increíblemente fácil envolverse en las emociones de uno, especialmente cuando los recuerdos desagradables de tu pasado te invaden. Sin embargo, es importante recordar que la autocompasión nunca es agradable. Y aunque es posible que no tengas un auto nuevo y costoso o que obtengas la mayor cantidad de "me gusta" en tu nueva imagen de Instagram, eso no te hace menos digno. La gente te ama por lo que eres, incluso si no te quejas de que no le gustas a nadie.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre): Manipular

No es de extrañar que como ser social que eres disfrutes ser el centro de atención. Sin embargo, a veces puedes usar tu carisma y profundas conexiones con personas de formas de las que no estás completamente orgulloso. A pesar de que es increíblemente tentador querer que todos estén a tus pies, debes dejar de lado los deseos de manipular todo a tu favor. Sé más honesta y entiende que nadie es tu títere. Simplemente sigue el flujo y estarás más feliz por ello.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre): Crueldad

A veces tu picadura puede realmente doler, Escorpio. No siempre intentas causar daño, pero a veces la gente sólo te encuentras frío y cruel. Y sí, a veces esa crueldad es incluso intencional. Haz un esfuerzo consciente para difundir la bondad en su lugar. Puede que tengas que pasar un tiempo extra pensando antes de hablar para lograrlo mejor, pero confía que valdrá la pena.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): Naturaleza argumentativa

Un Sagitario ama una buena batalla de ingenios o una lucha limpia con palabras. Sin embargo, a veces es mejor simplemente dejar ir las cosas, incluso si la otra parte no está bien. Trabaja para liberar ese impulso de iniciar una pelea y en cambio, diviértete. Dejarás de verte como un pesado

Capricornio (22 de diciembre-19 de enero): Pesimismo

Podría decirse que estás siendo realista, pero a menudo tu visión de la vida es demasiado sombría para la mayoría. Tiendes a encontrar lo peor en todo y eso no es nada atractivo. Sin embargo, trata ser diferente. No tienes que fingir una alegría absoluta, solo trata de dejar ir esa actitud típicamente pesimista que tienes. Puedes encontrar que el mundo brilla más de lo que te diste cuenta.

Acuario (20 de enero-18 de febrero): Pensar demasiado

Tiendes a darle demasiada vuelta a las cosas. El exceso de análisis lleva a pensamientos catastróficos y a que asumas cosas que no son. Esto no es bueno para tu salud mental y a la larga termina afectando tus relaciones. Deja de tratar de encontrar significados ocultos o el peor escenario de todo. Solo déjate llevar y disfruta de los momentos.

Piscis (febrero 19-marzo 20): Aferración

Los Piscis son conocidos por ser personas altamente emocionales, y debido a eso, a veces tiendes a querer aferrarte. Esto puede ser aferrarse a las personas, aferrarse a los recuerdos, aferrarse a las rutinas o posesiones; todo es realmente lo mismo. El problema es cuando esos deseos de aferrarse causan que pierdas el presente o te pongas en una mente profundamente emocional. Está bien sentir las cosas con intensidad, pero trata de dejar de lado esas tendencias pegadizas para que puedas disfrutar de la magia del momento.

Te recomendamos en video