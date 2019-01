WhatsApp lanza nueva función que impedirá que tus chats sean espiados

Cuidar tus conversaciones de WhatsApp ya no será un problema, ahora solo tú podrás desbloquearlas. Resulta que la aplicación de mensajería instantánea añadirá el bloqueo con huella dactilar. ¿Fabuloso no? el portal WaBetaInfo informó que ya están elaborando esta función para proteger los chats en la versión para los dispositivos Android.

Esta nueva alternativa estará disponible muy pronto en la versión beta 2.19.3 para Android. Su objetivo es lograr que el usuario coloque su huella dactilar para autenticación en la aplicación y poder acceder a los mensajes. Esto evidentemente hará que estén protegidos.

El portal expone que esta nueva versión beta va a incluir la opción de activar el desbloqueo por huella desde la sección de privacidad en la configuración. También destacan que la función es opcional.

