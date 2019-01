Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Viernes de mucho trabajo o acudes a juntas de última hora para cambios en tu empresa, recuerda que enero será muy importante para ti en cuestiones laborales. Ten mucha paciencia en el trabajo y controla tu carácter para que no te veas envuelto en problemas de chismes. Procura dar tu opinión sólo cuando te la pidan. Sales de paseo con tus amigos. Asistirás a muchas fiestas este sábado. El domingo lograrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 33. Trata de usar prendas de color blanco. Te compras ropa y zapatos para una fiesta. En cuestiones del corazón, vendrán a ti varios amores del pasado tratando de volver y estar en pareja. Trata de cuidarte de problemas de estrés; sal a caminar, al cine o a divertirte con tus amigos para relajarte un poco. Alguien muy cercano te dará un regalo.

Tauro

Es tu día de suerte en juegos de azar, tus números son 03, 22 y 71; trata de ponerte mucho perfume después de tu baño para que la buena energía se mantenga más tiempo. Tu sentido del humor te convierte en el alma de las fiestas, así que espera muchas invitaciones este fin de semana, sólo trata de no excederte con el alcohol y no manejar de noche. Los que tienen pareja estarán muy enamorados, mientras que a los solteros les vendrá un amor apasionado y fugaz en estos días. Recibirás dinero que no esperabas, pero debes mejorar tu administración. Este domingo habrá reunión familiar en tu casa, así que decides pintarla o hacerle algunos arreglos. Trata de mantenerte más unido a tu familia, recuerda que son tu apoyo. Cuídate de dolores de garganta. Un amigo muy cercano se acerca a ti para proponerte un negocio.

Géminis

Fin de semana de mucha diversión con tus amigos y familia. Te reencuentras con un amor del pasado y hablarán de retomar la relación, sólo piénsalo muy bien. Los que tienen pareja enfrentarán algunos problemas por desconfianzas o celos, procura hablar claro para que la situación no se descontrole. Viernes de mucho trabajo, pero también saldrás con tus cómplices de fiesta para celebrar un cumpleaños. Tu signo siempre necesita estar preparado para el futuro, así que te inscribes a un curso de idiomas los fines de semana. También decides tomar clases de pilates o inscribirte a un gimnasio. Comienzas a planear tus vacaciones con la familia. Aunque no te afecte mucho la cuesta de enero, trata de ser precavido con tus gastos y hacer un presupuesto. Tendrás un golpe de suerte con los números 44, 56 y 71.

Cáncer

Disfrutarás un par de sorpresas amorosas estos días, recuerda que en enero comenzarás una nueva etapa en la que encontrarás pareja; tus signos más compatibles son Piscis o Libra. Cuídate de molestias en el intestino o hígado, trata de no tomar muchos medicamentos ni alcohol y, por el contrario, consume más agua para desintoxicar tu cuerpo. Este fin de semana te reunirás con tu familia por una boda. Te dan un reconocimiento en tu trabajo o te ascienden y suben el sueldo. Es el momento para deshacerte de artículos que ya no necesitas. Si tenías planeado vender tu coche, este fin de semana te llega una oferta. Trata de tener más pensamientos positivos en tu vida, recuerda que la mente es muy poderosa. Tus números de la suerte son 03, 27 y 70, y tus colores, el rojo y blanco.

Leo

Tendrás mucho trabajo y juntas con tus superiores, tu opinión siempre es bien recibida gracias a tu desempeño. Ten precaución en la calle, estarás muy propenso a los accidentes y a las caídas. Compras ropa para cambiar de look. Te enteras del embarazo de un familiar. Modificas tu plan de celular o decides cambiarte de compañía telefónica. Con tu pareja estarás de lo mejor y ya decides formalizar la relación; en contraste, si tienes dudas, suelta a ese amor que no será y concéntrate en conocer a personas nuevas. Para los Leo que están solteros será un fin de semana de muchos amores apasionados sin compromiso. Trata de tomar algunos cursos de superación personal o de idiomas, eso te ayudará en el futuro. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 09, 34 y 56.

Virgo

Serán días de suerte en cuestiones laborales, este viernes te ofrecen un mejor puesto o te llega una atractiva propuesta de una empresa diferente. Un amigo festeja su cumpleaños y piensas en regalarle algo muy especial. Te compras ropa y cambias de look. Evita caer en peleas con tu pareja o con tu familia, trata de moderar tu carácter y piensa bien las cosas antes de decirlas para no herir a nadie. Terminas de hacer pagos de tarjetas y logras un respiro. Tomas un curso de idiomas para estar mejor preparado en el futuro y que se te abran las puertas en cuestiones laborales. Te busca un amor del pasado para invitarte a una fiesta. Seguirás con esa racha de buena suerte en las relaciones nuevas y más con los signos de Acuario o Géminis. Tendrás un golpe de suerte con los números 10, 32 y 87.

Libra

Llegó el momento de realizar cambios radicales en tu forma de pensar. Serán días de energías positivas a tu alrededor. Unos amigos y tú comenzarán a planear la creación de un negocio propio, trata de no tomarlo a la ligera, puede convertirse en una excelente oportunidad de ser tu propio jefe y dejar de preocuparte por cuestiones económicas. Haces algunos cambios en tu casa o compras muebles. Te quieres ver mejor físicamente, así que comienzas a tomar cursos de comida saludable y mejoras tus hábitos. Domingo de suerte en los juegos de azar con los números 19, 32 y 80. Usa prendas de color azul claro para atraer buenas vibras. Estarás de lo mejor con tu pareja y harán planes para salir de viaje. Los solteros conocerán a personas muy compatibles, pero sólo para relaciones fugaces y apasionadas.

Escorpión

Enfrentarás este viernes algunos problemas en tu trabajo, las energías estarán muy cruzadas estos días, así que trata de ser muy cuidadoso con lo que dices y no meterte en problemas ajenos. Piensas mucho en un amor que está lejos de ti, trata de buscarlo y solucionar los problemas del pasado. Si necesitas dinero, te recomiendo vender todo lo que ya no ocupas. Recuerda que debes dejar de comprar por comprar y administra de mejor manera tu dinero. Si uno de tus propósitos era dejar el cigarro o el alcohol, recuerda que lo mejor para eso es enfocarte en la actividad física. Encabezas una reunión con tu familia el domingo. Te inscribes a un curso de idiomas para los fines de semana, verás que eso te ayudará en el futuro. Acude más seguido al cine, aunque sea solo. Tus número de la suerte serán 02, 18 y 70.

Sagitario

Momento ideal para ponerte al corriente con todo lo referente a pagos atrasados y deudas, recuerda que es importante que te administres mejor y así puedas empezar un año mejor en cuestiones económicas. Planeas salir de vacaciones con tus amigos esta Semana Santa, así que comienzas con la dieta y ejercicio para verte excelente. Te encuentras nostálgico por un amor del pasado que no resultó bien, déjalo ir y mejor concéntrate en conocer a personas que sean más compatibles. Sabrás de un problema legal en tu familia, pero no te preocupes, todo saldrá de lo mejor. Te recomiendo emprender un negocio de ventas, recuerda que tu carisma te hace bueno para conectar con la gente. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 20 y 91. Te recomiendo usar prendas de colores fuertes para atraer energías positivas.

Capricornio

Recibirás buenas noticias en cuestiones laborales, te ofrecen cambiar de puesto o cierras importantes contratos. Viene una época de mucho éxito, sólo trata de mantener la discreción para no generar envidias y malas vibras. Ten cuidado con problemas de estrés, acude con tu médico para que te revise y te recete un tratamiento adecuado. Eres muy creativo, así que te recomiendo inscribirte a algún taller de escritura o artes plásticas y explotar esa virtud. Los solteros conocerán a personas compatibles de los signos Aries y Leo. Este fin de semana tendrás la oportunidad de retomar tus rutinas de ejercicio y la dieta saludable para verte de lo mejor. Trata de no someterte a ninguna cirugía plástica en estos días, hay energías negativas en ese aspecto de tu vida. Tus números de la suerte son 21, 30 y 67.

Acuario

Llegó el momento para dejar atrás todas las energías negativas que te rodearon los primeros días del año. Sales de fiesta este viernes y tendrás mucha suerte con nuevos amores, pero recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre se ilusiona rápido. Trata de tomarte las cosas con calma y deja que las cosas fluyan solas. Atraviesas por un momento de crecimiento y tienes deseos de crear tu patrimonio; te recomiendo comenzar a impulsar un negocio propio. Recuerdas a personas que no están contigo. Limpias tu cuarto para que las energías fluyan mejor. Alguien del trabajo se enamora de ti y es del signo Libra o Sagitario, pero recuerda que tu signo es muy buena persona y eso provoca que tus amigos confundan amor con amistad. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 20, 77 y 91.

Piscis

Establecerás mucha comunicación con lo divino, así que te recomiendo prender una veladora blanca y pedirle a Dios y todos tus ángeles lo que necesitas, verás que muy pronto todo eso llegará a ti. Sales de la ciudad a visitar a tus amigos o familiares que viven fuera. En cuestiones del corazón, te sentirás muy enamorado de tu pareja. Los solteros tendrán una buena compatibilidad con Aries. Gozarás de un golpe de suerte con los números 08, 09 y 21, recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento. Sales de compras y cambias de look, es importante que te apapaches. Eres un buen consejero con tus amigos y por eso siempre recurren a ti, sólo trata de no cargarte con energías negativas. Si te vistes de colores claros y sales a caminar bajo los primeros rayos del sol, la vibra a tu alrededor mejorará muy pronto.

