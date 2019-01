La razón por la que alejas el amor de tu vida, según tu signo del zodiaco

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Alejas el amor porque eres demasiado impaciente para jugar el juego. Quieres saber lo que está pasando entre tú y otra persona de inmediato. Odias ese torpe incómodo entre "hablar" y "salir". No encuentras emoción en el "¿Qué pasaría si?" Te alejas antes tener una oportunidad o llegas demasiado fuerte y asustas a la persona. Intenta y aprende a confiar en el proceso, Aries. El amor toma tiempo.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Alejas el amor porque luchas para transigir. Como Tauro, eres increíblemente terco. Tiendes a ver solo las cosas desde tu punto de vista, lo que puede ser perjudicial para las relaciones románticas. Sientes los conflictos con gran intensidad. Es posible que tus parejas anteriores se hayan sentido incomprendidas por que estabas pensando demasiado en ti. Si quieres encontrar el amor, Tauro, necesitarás soltar un poco tu orgullo y tu terquedad. Permítete equivocarte y deja de ser tan rígido.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Alejas el amor porque siempre estás buscando la mejor opción. Sin falta, tan pronto como empiezas a ponerte serio con alguien, retrocedes y rompes las cosas. Luchas para comprometerse porque estás completamente convencido de que hay alguien más, alguien mejor. Constantemente estás rebotando entre otras personas importantes porque tienes miedo de estar atado. Aprende a disfrutar de la comodidad de instalarte por un tiempo, Géminis. Puede que encuentres que realmente te gusta.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Alejas el amor porque eres demasiado inseguro para dejar entrar a alguien. Cáncer, estás tan concentrado en tus propias fallas y defectos que te vuelves insoportable. Para ti, solo serás digno de ser amado cuando seas absolutamente perfecto. Pero si la persona que te interesa solo está saliendo contigo en base a esas cosas, no es con quien quieras estar. Porque la verdad es que no eres perfecto, Cáncer. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, incluyéndote a ti. Y eso es todo lo que puedes pedir. Deja entrar el amor, cáncer. Te sorprenderás de que eres digno de ser amado tal como eres.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alejas el amor porque tienes miedo de asentarte. Como Leo, sabes tu valor. No quieres terminar con alguien que no te merece, a quien sientes que podrías hacer mejor que. Como tal, eres increíblemente exigente cuando se trata de citas. Casi demasiado exigente, porque te encuentras perpetuamente soltero debido a esos estándares. No hay nada de malo en tener estándares, Leo. Sin embargo, ten en cuenta que nunca vas a encontrar a alguien que sea perfecto o una pareja perfecta. Sólo vas a encontrar otros seres humanos con fallas que harán todo lo posible para amarte. Intenta y acepta y aprecia menos que la perfección. Te resultará más fácil encontrar el amor de esa manera.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Alejas el amor porque siempre encuentras algo mal casi inmediatamente. Y eso es porque te ves muy difícil por eso. Y no son las grandes cosas las que van en contra de su moral o valores ni nada de eso. No, buscas las pequeñas cosas, los pequeños hábitoss que decides son absolutamente terribles y no puedes tolerarlos. Pero aquí está la cosa, Virgo: la gente es jodidamente molesta. Todos. Todo el mundo. Vas a tener que aprender a lidiar con pequeños caprichos estúpidos si quieres encontrar el amor. Porque te perderás de las cosas grandes y maravillosas si te concentras demasiado en las pequeñas molestias. Créeme.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Alejas el amor porque tienes miedo de que te lastimen. Te han lastimado antes, por lo que has impuesto algunas medidas bastante drásticas para asegurarte de nunca volver a sentirte así. Nunca te abres a las posibilidades. Siempre dices que no a las citas y alejas a cualquiera que intente acercarse. Y no es porque no estés interesada. Es porque tienes miedo de que te rompan el corazón y te desanimes. Lamento decirlo, Libra, pero eso es parte de encontrar a tu persona. Necesitas fortalecer tu habilidad para ser resistente. Es la única forma en que encontrarás el amor.

Escorpio (del 23 de octubre al 22 de noviembre)

Alejas el amor porque tienes problemas extremos de confianza. Nunca bajas tus paredes o permites que alguien se acerque demasiado. Usted no confía en casi nadie, especialmente cuando se trata de asuntos de su propio corazón. Pisas con cuidado en todos los asuntos de romance. Las fechas se mantienen cortas y dulces. Eres un fantasma en serie, y no porque no quieras salir con la persona. Solo imaginas que se van a ir y quieres vencerlos. Sin embargo, necesitas aligerar, Escorpio. El amor no te hará daño. El viaje ahí podría, pero no te matará. Sólo te hará más fuerte.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Alejas el amor porque construyes a la gente demasiado en tu mente. Tiendes a ser un poco idealista, Sagitario. Romantizas a alguien hasta el punto en que casi le quita su humanidad. Cuando finalmente empiezas a salir con alguien en serio y te das cuenta de que solo están formados por humanos y errores, pierdes el interés rápidamente y estás constantemente decepcionado porque la gente nunca está a la altura de la versión que creaste en tu mente. Debes permitir que la sala de personas sea ellos mismos, sin tus ideas de ellos. Deja de ser tan duro con las personas con las que sales y trata de aprender a apreciarlas tal como son.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Alejas el amor porque nunca te pones ahí afuera. Como siempre. Siempre inventas excusas. O estás demasiado ocupado con el trabajo o realmente quieres centrarte en ti mismo. Si bien estas son razones totalmente justas, llega al punto en que es excesivo. El trabajo siempre va a estar muy agobiante. Aprende a hacer espacio para el amor en tu agenda. Todavía puedes ser independiente mientras sales con alguien, lo creas o no. Aprenda a ser un poco menos rígido en la forma en que estructura su vida e invite a más flexibilidad. La oficina no se quemará y usted no se perderá de sí mismo ni de sus objetivos. Incluso podría ser capaz de verlos más claros.

Acuario (del 21 de enero al 18 de febrero)

Alejas el amor porque nunca dejas que nadie sepa cómo te sientes. Como Acuario, desprecias cualquier tipo de expresión emocional. Lo odias. Es vulnerable y da miedo y te hace sentir como si estuvieras nadando en un océano donde no puedes ver el fondo. Cuando empiezas a enamorarte de alguien, entonces, huyes. Los apartas y saboteas cualquier posibilidad de que funcione, porque se siente tan incómodo. La cosa es, sin embargo, que el amor siempre se va a sentir vulnerable. Siempre va a sentir miedo e incertidumbre. Pero vale la pena. Porque ¿y si funciona?

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Alejas el amor porque tienes expectativas increíblemente irreales. El amor solo se supone para las mariposas y la felicidad, ¿verdad Piscis? No exactamente. Si bien definitivamente son esas cosas, también es un trabajo duro y un montón de compromisos. Y cada vez que las aguas se vuelven ásperas, tiendes a abandonar el barco. "Simplemente no está destinado a ser", se dice a sí mismo en la justificación de sus acciones. Y si bien la lucha constante es una señal de que está mal, los desacuerdos y un pequeño problema de vez en cuando no necesariamente constituyen una relación rota. Deja que los desacuerdos ocurran, Piscis. Aprende a trabajar a través de ellos. Encuentra a alguien por quien valga la pena luchar y luego pelea como el infierno por ellos. Estarás agradecido de haberlo hecho.

Te recomendamos en video+