WhatsApp Plus, la app que no quieres en tu celular

WhatsApp es, sin dudas, la aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes más popular del planeta. Y si gran aceptación con el paso de los años le ha traído el surgimiento de “copias” con la finalidad de robarle parte del mercado y servir de competencia.

Este es el caso de la versión conocida como WhatsApp Plus, que es una versión modificada y no-oficial de WhatsApp para Android creada por el programador Rafalete en 2012. Su ícono es azul.

La instalación de WhatsApp Plus es muy sencilla, pero requiere quitar el WhatsApp original.

El uso de esta aplicación no es solo un “cuento de hadas” en donde todo es perfecto. Su instalación en tu equipo móvil puede traer varios problemas.

Aplicación riesgosa

Los expertos en la materia coinciden en que uso del WhatsApp Plus puede ser “ilegal”. ¿La razón? Una vez que se trata de instalar en tu equipo móvil recibes un “baneo” inmediato por parte de WhatsApp, impidiendo el uso de la versión original.

En el extracto de la declaración de WhatsApp acerca del uso de WhatsApp Plus se dice que “es una aplicación autorizada por parte de WhatsApp. WhatsApp Plus no está asociado con WhatsApp y no apoyamos a WhatsApp Plus. WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil”.

Y el mensaje añade algo más: “Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu conocimiento o permiso”.

Incluso, WhatsApp está persiguiendo a las webs que enlazan o facilitan esta aplicación al público, así que lo más probable es que aquellas que realmente disponían del paquete de instalación oficial de WhatsApp Plus ya hayan eliminado sus correspondientes enlaces.

Otros opinan que WhatsApp Plus no es una aplicación recomendable porque se pone en “jaque la seguridad” de nuestro móvil inteligente.

Algunos también alegan que al usar WhatsApp Plus, luego se les hace imposible volver a la versión sencilla de la aplicación oficial. Queda en manos de los usuarios aceptar su uso con los inconvenientes.

