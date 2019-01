"El mejor regalo para mi mami es que me quite la vida", la desgarradora carta que niña de 10 años dejó antes de suicidarse

Un terrible suceso conmociona a México. Y es que una niña de 10 años decidió quitarse la vida porque consideraba que era un estorbo para su madre.

El hecho ocurrió el Día de Reyes en Cosío de Aguascalientes. El tío de la niña fue quien encontró su cuerpecito debajo del árbol sin vida, con una carta que le había dejado a su madre.

La pequeña se ahorcó en su casa para así terminar con su vida, y hacer a su madre más feliz.

"Queridos Santos Reyes, solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de mi casa”, dice parte de la desgarradora carta que la niña dejó.

A su madre le dijo “espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, se que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo".

Las autoridades mexicanas han abierto una investigación sobre la madre de la menor, pero hasta el momento se desconoce su identidad ya que fue la tía de la niña quien fue a realizar las identificaciones correspondientes.

