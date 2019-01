Esto es lo que está evitando que logres tus objetivos según tu signo del zodiaco

ARIES: TU IMPUSIVIDAD

Eres muy apasionada, pero la paciencia es una virtud, y si realmente te tomas un minuto para dejar que las cosas se calmen, puedes verlo desde una perspectiva diferente. Recuerda que el que va lento pero constante gana la carrera.

TAURO: TUS GASTOS EXCESIVOS

Te encantan las cosas caras, pero también odias levantar un dedo, Tauro. Sabes que te digo que lo es, y bueno, si realmente quieres algo, tienes que salir y trabajar por ello. Eres consistente, por lo que el resto estará bien.

GÉMINIS: TU INDECISIÓN

Decide tu mente, Géminis. Si no puede decidir de inmediato, solo tómate un minuto para reflexionar, de modo que puedas tomar una decisión realista. Habrá más opciones; Lo prometo.

CANCER: SU MIEDO A LO DESCONOCIDO

Te sientes más seguro cuando estás en la comodidad de tu propia casa, rodeado de las personas que amas, pero ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Has considerado las posibilidades?

LEO: TU NATURALEZA EGOTISTA

Detestas equivocarte, te cuesta trabajo pensar que no tienes el control. No seas tan duro contigo mismo. No es tan serio. De hecho, los errores también pueden ser experiencias de aprendizaje.

VIRGO: TU OBSESION CON DETALLES

Siempre haces un trabajo impecable, pero en medio de su arduo trabajo y dedicación, también tiendes a estresarte por los detalles delicados y, a veces, ni siquiera valen la pena.

LIBRA: TU MIEDO DE CONFRONTACION

Solo di lo que tienes en mente, Libra. No te guardes lo que te afecta. Es decir, dile a alguien lo que te molesta, para que puedas superar el drama. Hazlo una vez y eso es todo.

ESCORPIO: TU AUTOSABOTAJE

Picarte a ti mismo no te llevará a ningún lado, Escorpio. De hecho, algunos de ustedes están tan acostumbrados a la oscuridad, que casi se llevan allí a propósito, para mantenerse en control. No vale la pena. Ni siquiera cerca.

SAGITARIO: TU FALTA DE TACTO

Escucha, Sagitario: No hay nada de malo en ser positivo. Sin embargo, también es importante ser realista. Es decir, tómatelo con calma en los comentarios del lado superior, y el engaño optimista. Abre tus ojos.

CAPRICORNIO: TU PESIMISMO

Eres demasiado realista, Capricornio. Sin embargo, hay un momento y un lugar para todo, ¿así que quizás deberías trabajar en tu actitud fría y en tus comentarios despiadados? De vez en cuando no dolería.

ACUARIO: TU REBELDÍA

Tu perspectiva única es admirable, Acuario. Sin embargo, al igual que su hermano Saturno, (Capricornio) es posible que desee considerar el momento y el lugar. Tómatelo con calma en las protestas.

PISCIS: SU MIEDO A LA REALIDAD

Eres un ser mágico, pero también estás aterrorizado por las posibilidades y todo lo que se acerca a la realidad. Por ejemplo, adultos, estudiando, cuidando sus finanzas, etc. No puede vivir en Neverland para siempre, ¿verdad?

