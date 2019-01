Así es como la energÍa de la Luna te estará ayudando a alcanzar tus metas, según tu signo del zodiaco

Este año está comenzando con una explosión de energía sin precedentes que estará afectando a cada signo del zodiaco de forma especial. Comenzando por la temporada de Eclipse, ahora llega la Super Luna de Sangre del 2019 para después seguir con una serie de eclipses Cáncer-Capricornio y una Luna llena conocida como Luna lobo sobre el majestuoso de Leo.

Ya que Leo y Acuario están en su máximo esplendor, es momento de reflexionar todo lo que has logrado, sin importar tu signo. Piensa sobre ese crecimiento que has tenido sobre tu individualidad y expresión creativa y piensa cómo has podido compartir esto con el resto del mundo.

Al final, la súper luna de sangre de este mes, y el eclipse lunar total, también es una poderosa culminación para todos nosotros. En primer lugar, la energía de Leo-Acuario nos obliga a aprovechar nuestra verdad interior para compartirla con las masas.

Saliste de tu caparazón y te lanzaste sin miedo, fuera de tu zona de confort en varias ocasiones. Has encontrado talento, sabiduría, arte y expresión individual en ti gracias a estas energías zodiacales.

Ahora, la lunación de este mes se llevará a cabo el 21 de enero, exactamente a las 12:16 a.m, y se convertirá en un cuadrado de Urano eléctrico. Estos cuadrados suelen ser desafiantes, por lo que esto podría provocar cierta inquietud, reacciones impulsivas y cambios de humor en general.

Sin embargo, con eso, también podría haber algunas oportunidades sorprendentes. Este mes la Luna también se opondrá a Mercurio, el planeta de la comunicación y el pensamiento. proceso, por lo que algunos de nosotros podríamos experimentar tensión nerviosa e incertidumbre general.

Reflexiona sobre lo lejos que has llegado desde agosto de 2016 y disfruta de los logros de tu viaje de eclipse. Deja que el resto juegue por su cuenta.

Te recomendamos en video