VIDEO: LG presentó nuevo televisor enrollable y te explicamos todos los detalles del aparato

Para la tecnología no hay imposibles. Cuando salieron al mercado los primeros televisores, fue un antes y un después en la vida de toda la sociedad. Luego aparecieron los aparatos con pantalla plana, revolucionando la calidad de la visión. Ahora, llegan para quedarse el televisor enrollable.

“Con el LG SIGNATURE OLED TV R puedes disfrutar de múltiples opciones de visión o desaparecer por completo el televisor para mayor libertad en tus espacios”, explicó la marca en Twitter con un video mostrando el nuevo equipo.

With the LG SIGNATURE OLED TV R, you can enjoy multiple viewing options, or have the TV completely disappear for an open environment. #CES2019 #LGCES2019 #LGOLEDTV pic.twitter.com/3eR9zBSKzY

— LG Electronics (@LGUS) January 7, 2019