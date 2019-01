Horóscopo 9 de enero de 2019

Horóscopo 9 de enero para cada signo

Hoy es un buen día para ayudar a un amigo, podrías recomendarlo para un puesto de trabajo o darle tu apoyo para que emprenda algo. Es necesario que te tomes tu tiempo para pensarlo bien, aunque no te arrepentirás, la decisión te costará algo de trabajo.

Tauro

Desde las últimas semanas de diciembre has tomado decisiones para cambiar el rumbo de tu vida y por fin obtendrás los resultados, es necesario que tomes las cosas con calma y no desistas, pues la mayoría del tiempo tiendes a confiarte cuando la vida te pone en una situación cómoda.

Géminis

Hoy tienes deseos de hacer cambios en tu área sentimental, es un gran momento para evaluar si le están dando las señales adecuadas a la persona que amas, quien por momentos no siente todo el amor que dices tenerle.

No hagas caso omiso a lo que te dicta el corazón, es momento de no dejarte enredar por las dudas, si sientes algo, no temas y atrévete a dar el siguiente paso pues podrías estar ante una de las mejores relaciones de tu vida.

Leo

Puede que hoy te sientas con ánimos de establecer una relación con alguien cercano y éste se mostrará receloso de ti y de tu actitud. Sé paciente pues las cosas comenzarán a tomar su rumbo en cuanto aprendas a fluir y a no poner como prioridad tu ego.

Nueva Mujer ¡Energía sexual, pasión y misterio! Esto es lo que le deparará a 5 signos del zodiaco 2019 El próximo 2019 los astros favorecerán a varios signos del zodiaco, ya que tendrán la fortuna de triunfar en el amor

Virgo

Dale la bienvenida a la abundancia, es momento de que disfrutes de una gran plenitud económica. Los cambios que se aproximan te harán querer más y posicionarte mejor en lo laboral, no temas a hacer realidad tus ambiciones.

Libra

Hoy tu sensualidad estará a flor de piel, podrías recibir grandes noticias de personas que se interesarán en ti, es necesario que tengas claro qué es lo que esperas de una relación y se lo hagas saber a quien está derramando miel por ti.

Escorpio

Estás en una etapa de cambio en la que dejarás de lado todos esos hábitos negativos, es necesario que vayas paso a paso y que esperes por los resultados pues la mayoría de las veces sueles decaer cuando no ves resultados inmediatos.

Sagitario

Hoy estarás más reflexiva, querrás saber los por qué de situaciones que te afectaron en el pasado, los astros te recomiendan no centrarte en cosas que ya no puedes solucionar, por el contrario toma lo mejor y avanza.

Capricornio

Tu familia podría darte una respuesta inesperada. Aunque siempre podrás contar con ellos, la mayoría del tiempo no están de acuerdo contigo pero respetan las decisiones que tomas, no los presiones y deja que fluyan contigo.

Acuario

Tienes que ser positiva, la etapa por la que estás atravesando es de cambios y la única opción que tienes en este momento es la de sonreírle a la vida, sacarle provecho a la adversidad y continuar con la cara en alto.

Piscis

Muchas de las cosas que te molestan de tu familia, las sigues reproduciendo, es momento de tomar con madurez las críticas y mejorar, porque si no lo haces la vida te pasará la factura.

Te recomendamos en video: