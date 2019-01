Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Paje de Oros

Semana en que no debes exponer tu salud, ni menos correr riesgos que puedan afectar tu físico, sin que ésto no sea si no tomar ciertos resguardos, sería conveniente preocuparte de tu estado en general. Y si fuese necesario mejorarlo, recurrir a las terapias alternativas, con personas calificadas.

Tauro

Ocho de Espadas

En vez de preocuparte opta por ocuparte. Nada sacas con pensar en los problemas que, puntualmente, puedan abrumarte, cuando partiendo con un análisis práctico y realista podrás ver cuales tienen solución y cuales no y tomar la iniciativa para resolverlos, asumiendo el costo.

Géminis

Dos de Bastos

Estás en el momento oportuno para planificar tu año laboral, independiente de tu actividad o profesión. Tu inteligencia, voluntad, y capacidad para estructurar lo que quieras conseguir, facilitarán las vías para conseguir tus metas.

Cáncer

El Loco

Tener todo bajo control, imponernos conductas excesivamente rígidas, cumplir al pie de la letra lo que esperan los demás de nosotros, siendo una forma legítima de ser, puede tensionarnos más de la cuenta. Aunque sea como experiencia y no en lo relativo a responsabilidades ineludibles, de pronto sería bueno dejar que todo vaya como un río que busca su cauce.

Leo

Reina de Espadas

Con la misma fuerza de voluntad que te caracteriza, se hace necesario que cortes drásticamente con personas, hechos y situaciones pasadas que, a estas alturas, son solo lastre que complica tu marcha y ocupa tu pensamiento. Desprenderte de ese peso muerto te ayudará a mejorar tus logros.

Virgo

As de Bastos

Si estuviera dentro de tus planes, cualquier propósito o proyecto que signifique mejorar tus condiciones laborales, como un nuevo trabajo, un cambio en lo que haces, poner en práctica alguna actividad nueva, todo está dado para que resulte. Depende de ti.

Libra

El Colgado

Esta semana estará marcada por situaciones que pondrán a prueba tu tolerancia y paciencia. Hechos de todo tipo, casi inespecíficos, porque se darían de tal manera que afecten de modo distinto cada cual, aunque la demora, la espera, o la falta de resultados, podría ser el factor más representativo y común.

Escorpio

La Muerte

La presente semana podría marcar la diferencia entre el antes y el después. Pero, depende de ti, ya que será necesario que te desprendas, de manera absoluta, de todo aquello, personas o hechos, que te hayan herido y comenzar una nueva etapa, sin esa carga inútil.

Sagitario

El Diablo

Lo que pueda suceder esta semana lejos está de ser algo que escape a tu voluntad, por el contrario, puede obedecer a cargas autoimpuestas, a asumir responsabilidades ajenas, desear bienes difíciles de conseguir, vivir un poco artificialmente, o sea en una realidad que no correspondería a tus posibilidades. Y todo eso es evitable.

Capricornio

La Emperatriz

Todo lo bueno que para ti traiga esta semana, que no es poco, te lo has ganado. Nada tendrá otro origen, todo estará supeditado a lo que te has esforzado, al sacrificio involucrado, y a tu trabajo serio y responsable.

Acuario

Dos de Espadas

Trata de dilatar cualquier toma de decisiones que tenga cierta trascendencia para ti o que, a la larga, pueda traer alguna consecuencia impredecible. Si es posible, posterga cualquier elección importante. La razón de todo esto es que no verás con claridad lo que te convenga.

Piscis

As de Copas

Tu sensibilidad, a veces extrema, te hace ser vulnerable a aquellos hechos que la dañen. Durante estos días habrá dos variables a considerar, la primera es que probablemente no habrá situaciones que te afecten tanto y, la segunda, que tu estado de ánimo tendrá mayor capacidad para tolerar lo que pudiera afectarte.

