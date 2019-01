Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

ARIES

Semana de suerte en lo laboral o nuevos proyectos, eres un líder natural y tu elemento es el fuego, lo que te vuelve tenaz e inteligente, así que busca algo mejor pagado o pon un negocio, ya que 2019 será de expansión laboral. Es momento de estabilizar tus sentimientos, no des todo desde el principio. Volverás a la rutina en tu trabajo o escuela, administra bien tu tiempo. Firmas un proyecto artístico o político; te irá bien. Tendrás un golpe de suerte el 11 de enero con los números 03, 17 y 22. Usa el color blanco para traer la abundancia. Atiende tus problemas hormonales y de sangre. Compras boletos de avión para salir de vacaciones con tu pareja. Obtienes un préstamo para comprar una casa o coche. Controla tu carácter. Un Capricornio o Virgo hablará de formalizar. Mantente en forma y sigue con el ejercicio.

TAURO

Disfrutas sorpresas agradables, ya que recibes la propuesta de un nuevo trabajo mejor pagado. Te pondrás al día con pendientes en tu casa o coche y saldarás deudas. Tu elemento es la tierra y eso te hace constante y disciplinado. Este año verás tus metas, pero por ser el toro del Zodíaco, eres terco y orgulloso, así que contrólate para no tener tropiezos. En el amor serás el más conquistador, tendrás dos amores a la vez y dominarás en lo sexual. Tendrás un golpe de suerte el 10 de enero con los números 03, 18 y 22. Usa el color rojo y azul para la abundancia. Te invitan a una boda familiar en la playa. Cuídate de la vista y el oído. Sigues con el ejercicio y preparándote para los torneos. Capricornio y Escorpión serán compatibles en cuestión de negocios. Ten precaución con lo que firmas para no caer en fraudes.

GÉMINIS

Llegó la hora de retomar las relaciones públicas para avanzar en lo laboral, pues este 2019 conseguirás una mejor plaza. Asistirás a juntas para cambios de puesto o reajuste de personal. Tu elemento es el aire y eso te convierte en el más astuto, así que es momento de empezar una carrera universitaria o tomar cursos de idiomas. Pondrás un negocio de ropa que te beneficiará en ingresos. En el amor aprende a ser paciente con tu pareja, no caigas en celos infundados. Tendrás un golpe de suerte el 10 de enero con los números 06, 21 y 55. Usa el color gris o verde para atraer la abundancia. Regresa un amor del pasado. Te busca un familiar para ayudarte en lo económico. Viajas para cerrar un proyecto. No digas mentiras, no lo necesitas. Te invitan a trabajar en algo relacionado con el arte o conducción, acepta.

CÁNCER

Es el tiempo ideal para poner en orden lo que realizarás en 2019, tu elemento es el agua y eso te vuelve muy perseverante, siempre llegas a tus metas, pero ten cuidado con tu inestabilidad sentimental. Si no estás bien con tu pareja, mejor aléjate y busca a alguien estable; el amor se da, no se compra. Te proponen cambiarte de trabajo a uno más positivo. Te invitan a salir de viaje para un nuevo proyecto. Serán días de pagar deudas y empezar a ahorrar. Decides hacerte una cirugía estética; tu signo busca verse bien para los demás, no para sí mismo. Tendrás un golpe de suerte el 9 de enero con los números 02, 11 y 34. Usa el color azul claro. Para combatir la depresión, aliméntate sanamente y practica yoga o meditación. Un amor del signo de Piscis, Sagitario o Acuario llegará a tu vida en estos días.

LEO

Estos días ten cuidado con las energías cruzadas, no caigas en provocaciones con tus compañeros de trabajo, mejor aplícate, porque habrá revisión. Realizas pagos en tu casa o seguro social. Te someterás a un régimen alimenticio más sano y harás ejercicio; eres vanidoso, así que deja la flojera. Este año será tuyo en lo relacionado con eventos sociales y viajes. Tendrás un golpe de suerte el 11 de enero con los números 04, 21 y 33. Usa el color rojo y blanco para atraer la suerte. El 2019 será de triunfos, pero no caigas en la presunción y arrogancia. Haz ya ese cambio de trabajo o empieza el negocio que quieres; si te asocias, asesórate legalmente. Serán días de pasión y formalizarás con tu pareja. A los solteros les llega un amor del signo de fuego. Eres el más fiestero del Zodíaco, pero controla tus vicios.

VIRGO

Inicia el período para actualizar papeles personales y realizar pagos. Este 2019 verás reflejada tu buena administración en la economía. Acudirás a juntas laborales para cambios de puesto o reajuste de personal. Aplícate en el trabajo para evitar problemas con tus jefes. Tus números mágicos son 17, 31 y 66, pero el 9 de enero ocupa los números 03, 18 y 22. Pinta tu cuarto o mueve los muebles para atraer energías positivas. Sales de viaje por cuestiones de trabajo; traerá éxitos y buenas noticias. Cuídate de problemas de ansiedad. Arreglas tu coche. En el amor es mejor demostrar tus sentimientos con hechos. Quienes están casados, traten de no pelear y llevar una relación más armoniosa. Usa el color amarillo para atraer la suerte. Te regalan una mascota. Recibes documentos legales que te darán alegría.

LIBRA

Esta semana es la ideal para comenzar con los planes de negocios que te propusiste en fin de año. Quieres hacer un cambio radical en tu físico, así que te recomiendo acudir con un profesional que te pueda poner la dieta que necesita tu organismo y una buena rutina de ejercicio. Aprovecha las ofertas para consentirte un poco sin gastar mucho dinero. Un amor prohibido te buscará, pero trata de no emocionarte, no quiere nada serio, sólo diversión. A los Libra casados les viene un embarazo. Ten cuidado en la calle para evitar robos. Pon mucha atención a tus sueños, esta semana te llegará un mensaje divino que te dará una respuesta que has estado buscando. Aléjate de los chismes. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 04, 13 y 26. Usa más el color amarillo en tu ropa.

ESCORPIÓN

Tendrás una semana con algo de estrés porque quieres sacar adelante los pendientes que dejaste el año pasado. Tu signo es el más responsable del Zodíaco y necesitas estar al día para sentirte tranquilo. Terminas de pagar algunas deudas y comienzas a ahorrar para construir tu patrimonio. Ten en cuenta que éste es el año ideal para comprar una casa. En tu vida sentimental estarás muy estable, pero debes tratar de encender la llama de la pasión para no caer en una dinámica rutinaria. Te viene un golpe de suerte con los números 03, 18 y 25, y trata de usar el color blanco para atraer abundancia. Tu signo es bueno para experimentar emociones y crear formas de vivir, así que estos días no te detengas y comienza una aventura. Será un 2019 lleno de altibajos en tu familia, trata de mantenerla unida.

SAGITARIO

Atraviesas por una buena etapa en el ámbito laboral, viene el ascenso o el aumento de salario que tanto esperabas. Disfruta del éxito, todos tus esfuerzos y dedicación darán muchos frutos este año. Si no tienes coche, pronto te comprarás uno; si ya tienes auto, decides renovarlo o invertir dinero para tenerlo mejor. Gozarás de un golpe de suerte con los números 23, 37 y 52. Vivirás días de mucha pasión. Este año realizarás muchos viajes a destinos de playa, así que es mejor que comiences a hacer ejercicio si quieres lucir bien, recuerda que tu signo es el más vanidoso del Zodíaco. Analiza muy bien tu círculo cercano de amigos y trata de identificar quiénes no te hacen bien en tu vida; muchas personas pueden robarte energía con el simple hecho de estar cerca de ti, elige bien.

CAPRICORNIO

Está muy cerca tu fecha de cumpleaños, así que te recomiendo hacer el ritual de la abundancia encendiendo una veladora roja y pedir a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. No esperes a que todo te llegue, tienes que salir a buscar para conseguir tus metas. Es el momento ideal para iniciar un negocio propio. Cambias la decoración en tu casa. Tu vida amorosa se ve afectada por tu carácter explosivo, así que trata de cambiar este año. Los solteros conocerán a alguien del signo Aries o Libra con quien iniciarán una relación a largo plazo. Gozas de un golpe de suerte con los números 05, 21 y 33. Trata de usar el color rojo fuerte. Deja de meterte en problemas ajenos, recuerda que tienes la necesidad de ser un mediador, pero es mejor mantenerte al margen para no atraer mala energía.

ACUARIO

Semana de cambios muy fuertes en tu trabajo, será un mes de energías cruzadas, así que trata de estar atento para usarlas a tu favor. Sólo intenta no entrar en confrontaciones en tu lugar de trabajo. No presumas mucho tus éxitos, recuerda que puedes generar energías negativas y envidias. Recuerda que para abrirte más puertas en el ámbito profesional, es importante que te sigas capacitando, así que te recomiendo tomar clases de idiomas los fines de semana. Cuidado con problemas de alergias. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 32 y 44. Trata de usar prendas de color verde claro. Que no te dé flojera volver al gimnasio y seguir con tu dieta, pronto empezarás a ver los resultados en tu físico. Días de mucha nostalgia por alguien que ya no está. Los solteros conocerán a personas muy afines.

PISCIS

Te invitan a un negocio de ventas o publicidad, te encuentras en una etapa de prosperidad y todos tus proyectos se darán con éxito. Los que tienen pareja estarán muy estables y con grandes planes a futuro, mientras que los solteros conocerán a personas muy compatibles para iniciar una relación. Trata de hacer todos tus pagos pendientes para iniciar el año sin deudas y comenzar a ahorrar. Deja de preocuparte por lo que piensan los demás y lánzate sin miedo a conseguir tus metas. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 11 y 33. Trata de usar el color azul fuerte. Deja de ser fantasioso, ya no gastes en artículos que no necesitas y cuida tu patrimonio y economía. Tendrás problemas de salud en las vías respiratorias, acude con tu médico para prevenir enfermedades.